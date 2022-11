Upřímná zpověď slovenské hvězdy! Pád do díry, vše mohlo být jinak

Až s odstupem času pustila na veřejnost, co se jí honilo hlavou v závěru a po skončení minulé olympijské sezony. Všechno teď už mohlo být úplně jinak. Petra Vlhová, excelentní slovenská lyžařka, zvažovala, že ze závodních svahů nadobro zmizí. Nemusela by si dělat už žádné starosti s rozjíždějící se sezonou. Ale nakonec jde znovu do toho, o nadcházejícím víkendu ji ve finském Levi čekají první slalomy, její oblíbená a nejsilnější disciplína.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slovenská lyžařka Petra Vlhová na archivním snímku ve Špindlerově Mlýně.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

