Pocta zesnulému otci. Krasobruslaři Taschlerovi vstoupili do sezony druhým místem na Lombardia Trophy

Taschlerovi v Itálii získali 189,23 bodu a za vítězi zaostali téměř o devatenáct bodů. „Na to, že to byl náš první závod, tak to bylo super. Musíme ještě zhodnotit některé elementy, ale na první vystoupení to bylo dobré,“ uvedli v tiskové zprávě po rytmickém tanci. Volný tanec je pro ně velmi emotivní. „Na začátku jízdy zní náš hlas, bylo pro nás důležité ho tam mít, protože tento program je poctou našemu otci,“ řekli sourozenci, jejichž otec před několika lety zemřel.