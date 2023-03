Rychlobruslařka Kuršová do finále závodu s hromadným startem na MS nepostoupila

Tréninková parťačka Martiny Sáblíkové se dvě kola před koncem po zpomalení celého "balíku" posunula na přední pozice, k útoku se ale neodhodlala. "Blesklo mi to hlavou, ale vím, že bych to nezvládla. Holky by vyjely za mnou. Hlídaly si to, tady je to něco jiného než na Světových pohárech," přiznala Kuršová, která na MS na jednotlivých tratích startovala poprvé v kariéře.