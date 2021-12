Trenér Sáblíkové promluvil: Cítím tlaky, abych skončil

„Celý rozpočet akce byl koncipován tak, aby všichni účastníci soustředění měli k dispozici maximální možný servis a péči. Jinými slovy jsem zajistil, aby všichni účastníci užívali kvalitní ubytování a celodenní stravování bez ohledu na to, zda jsou profesionály s odpovídajícími smlouvami, nebo se jedná o mladé sportovní naděje bez jakýchkoliv smluvních nároků. Mým cílem bylo, aby děti byly stoprocentně obstarány bez toho, že by na soustředění museli jakkoliv doplácet jejich rodiče. Náš sport je již takto poměrně náročný pro jeho členy i rodinné příslušníky. Drtivá část kvalitní přípravy probíhá v cizině, což mimochodem klade velké nároky na komunikaci se školami a dalšími oficiálními institucemi. Pokud by každé zahraniční soustředění znamenalo na straně rodičů ještě i nezanedbatelný finanční náklad, jednoduše by zde žádní mládežníci nebyli," vyjadřuje se dále Novák.