COOL liga má za sebou první kolo. Dařilo se v něm favoritům

Úvodní duel celé soutěže nabídl neskutečnou podívanou. První mapu vyhráli ENTERPRISE zcela jednoznačně, podobně jako při střetnutí z minulého víkendu, jen s tím rozdílem, že tentokrát soupeři na Infernu nepustili jediný bod! Sampi.Tipsport se však rychle oklepali a na své mapě už byli rovným soupeřem. Po zvládnuté koncovce na vlastním picku Nuke se šlo na rozhodující mapu Dust 2, kde už bylo jasné, kdo hraje ve větší pohodě. Klíčovým střelcem Sampi byl kinzo, na druhé straně si naopak špatný den vybrali lucasp i Levi. Sampi zvítězili 2:1.

Druhý sobotní šlágr proti sobě svedl papírově největšího favorita této sezóny a organizaci dvojnásobných loňských finalistů. Série začala na volbě Entropiq, tedy mapě Dust 2. Favorizovaný celek vstoupil na svůj map pick lépe a systematickou hrou postupně navyšoval vedení. eSubě po změně straně sice pár bodů získat dokázala, ale vše se už směřovalo na následující Train. eSuba se za T stranu rychle dostala do vedení, ale po srovnání se totéž podařilo také Entropiq. Na čtvrtý pokus Entropiq proměnili match point a připisují si první body po výhře 2:0.

Dark Tigers v loňském roce skončili dvakrát pátí a letos by to rádi změnili. Do ligy tak chtěli vstoupit výhrou, ke které parádně nakročili na mapě soupeře. DTG ukázali, že Vertigo jim není cizí a vyhraná kola v řadě z úvodu následně přetavili ve vedení v sérii. eEriness MARVO tedy museli zaskórovat na volbě soupeře, který si vybral Dust 2, nikoliv Inferno, jak leckdo očekával. Po rychlém rozkoukání se tygři opět dostali ke slovu a převzali otěže. Soupeř se snažil leccos měnit, Dark Tigers ale sebevědomě výhru dotáhli a berou tři body do tabulky za vítězství 2:0.

Závěrečný duel úvodního hracího dne začal podobně, jako probíhala předchozí BO3 série. ECLOT z výběru map vyšli jednoznačně lépe a do nečekaného výběru soupeře, mapy Vertigo, vstoupili bezchybně. Jen jediný bod je dokonce dělil od toho, aby faboušci v jediném dni viděli druhou čistou mapu. Na svůj skutečný map pick ECLOT opět nastoupili lépe, ale DEFEATERS se po čase chytili a favorité zápasu se začali obávat. Dle slov stinxe začali hrát až příliš profesorsky, což ale na poslední chvíli změnili a koncovka už opět patřila ECLOT, kteří si nakonec připsali výhru 2:0 na zápasy.