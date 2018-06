Už první turnaj nám nastavil zrcadlo, říká trenér Frťala po premiéře na hradecké lavičce

Do Hradce Králové jste přešel z Varnsdorfu. U tamějšího týmu jste odvedl ve dvou trenérských obdobích hodně práce a vedení severočeského klubu litovalo vašeho odchodu. Jak to berete?

Byl jsem ve Varnsdorfu spokojený a neodcházelo se mi lehce. Všem jsem říkal, že pro každého trenéra, který přijde do Varnsdorfu je tam ideální situace ohledně vztahu k představám a chápání fotbalu ze strany vedení klubu. Šéf Varnsdorfu pan Gabriel je natolik zkušený, že si jistě poradí i směrem k nové sezóně. Ostatně, byl i na turnaji v Benátkách nad Jizerou. Vím, že jezdí hodně po fotbalech se záměrem hledat hráče.

Proč jste si vybral právě FC Hradec Králové?

Je to klub, který má nějakou sportovní historii. Naskytla se mi šance, jakou jsem dostal od vedení, a po zvážení jsem se rozhodl ji akceptovat. Určitě to vnímám jako další krok v kariéře.

Jak posuzujete účinkování mužstva na turnaji v Benátkách nad Jizerou?

Soupeři byli kvalitní. Hlavně zápas s Bohemians Praha 1905 nastavil zrcadlo hráčům v tom směru, že viděli, co vyžaduje prvoligový fotbal. Pak jsme porazili Slovan Bratislava. Sice až na penalty, ale je to cenný skalp druhého celku slovenské ligy a účastníka předkola Evropské ligy. Byl to balzámek na předešlé nepovedené utkání s Bohemkou.

V hradecké sestavě se ani jednou neobjevil nejlepší druholigový střelec minulé sezóny Jan Pázler. Co bylo důvodem jeho absence?

O Honzovi se hodně mluví i v tom ohledu, že pro něj existují nabídky, ale zatím je u nás. Nehrál proto, že vím o jeho kvalitách a potřeboval jsem dát prostor jiným hráčům.

Připravujete se na podzimní variantu s Pázlerem nebo bez něj?

Honza je hráčem Hradce Králové a s tím pracujeme.

A případné posily?

Mohou jimi být i naší mladí hráči. Ukáže čas, jak na tomu budeme.

Jak se chystáte na svou první sezónu v královéhradeckých službách?

Těším se na každý den s fotbalem, trénink na hřišti i hráčskou kabinu. Kluci se během přípravy zřejmě těší až na vlastní sezónu, ale podrobně se o případných plánech a cílech začne mluvit, až se soutěž rozjede.