Z Ústí jsem nadšený, rozplývá se nový asistent Vrabec

Jak se díváte na svoje dřívější působení v klubech obou pražských „S"?

Jsem sparťanem. Vážím si všech titulů, prostě se to tak semlelo. Jirka Novotný jich má ale čtrnáct, to je extrém. Ve Slavii jsem pracoval, i když jsem za ni nikdy předtím nehrál. Poznal jsem z trenérské lavičky i Ligu mistrů, bylo to úžasné.

Poté jste se ale v profesionálním fotbale příliš nepohyboval. Co jste dělal?

Asi o mě nebyl zájem, třeba mi nikdo nevěřil. Prošel jsem Čáslaví, juniorkou Mladé Boleslavi, byl jsem v FC Hořovicko, chvíli ve Vesci v I. A třídě a naposledy jsem vedl SK Úvaly v divizi. Teď přicházím do druhé ligy, a je to oproti nižším soutěží obrovský rozdíl.

Jak jste se ocitl v Ústí nad Labem?

Po kontaktu s Jurajem Šimurkou, který je taky asistentem v Ústí. Z týmu odešel trenér brankářů Radim Novák k mládeži do Teplic a Ústečtí doplnili realizační tým. Všechno proběhlo rychle a jsem rád, že to takhle dopadlo. Vidím, jak fotbal v Ústí funguje a jsem z toho po pár dnech nadšený. Vidím, že se hráči chtějí posunout dál, hrají skvělý fotbal, běhají, a to se mi líbí.

Znal jste předtím ústeckého trenéra Aleše Křečka?

Ne. Ale pracuje se mi s ním dobře, ví, co chce. To mi imponuje.

S jakou trenérskou vizí byste se chtěl prosadit ve druhé lize?

Po většinu působení ve Spartě jsem jako hráč figuroval s týmem nahoře v tabulce a přál bych si, aby se i ústečtí kluci dostali co nejvýš. Pak se dá dělat spousta věcí.