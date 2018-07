Navázat na minulou sezónu bude těžké, uvědomuje si pardubický trenér Krejčí

Jak jste přijali výborné umístění v loňských druholigových bojích?

I pro mě to bylo nečekané. Dosáhli jsme nejlepšího výsledku klubu po pětačtyřiceti letech, jak vyplývá z historie. Přitom jsme po podzimu ztratili čtyři mladé hráče, kteří se vrátili po hostování do prvoligových celků. Už před tím odešel v létě Kayamba do Opavy. To byly velké ztráty, přesto jsme ubojovali třetí příčku. Hráčské ztráty ale teď pokračují.

Jakého odchodu nejvíce litujete?

Přestupu Jana Řezníčka do Opavy. Toho budeme těžko nahrazovat.

A co nové tváře?

Na hostování přišel stoper Jakub Klíma z Mladé Boleslavi. Má na svém kontě nějaké prvoligové starty.

V probíhající přípravě jste se střetli v Lázních Bohdaneč i se slovenským Ružomberokem, vedeným exlibereckým trenérem Davidem Holoubkem, a pražskou Duklou.

Oba soupeři si nás k přípravě vybrali asi kvůli našemu hernímu stylu. Snažíme se o ofenzivní fotbal.

V sobotu jste remizovali v Přelouči s Viktorií Žižkov. Jaké to bylo utkání?

Prohrávali jsme 0:2, pak jsme skóre otočili na 3:2 a skončilo to remízou 3:3. Pozitivně vyzněl třígólový obrat, ale škoda, že jsme neudrželi následné vedení.

Pojďme k blížící se nové sezóně. Co říkáte na složení šestnáctky mužstev včetně z první ligy sestupujících Jihlavy a Brna a jednoho z nováčků Chrudimi?

Oba exligisté budou favority, což je u takových klubů asi přirozené. Jihlavský kouč Martin Svědík kdysi trénoval i v Pardubicích, když jsem byl v klubu u dorostu. A pak jsem po něm převzal i áčko. Chrudim patřila dlouhodobě do špičky třetí ligy, dokonce jednou odmítli postup do druhé ligy, když jej přenechali před šesti lety právě Pardubicím.

Čekají vás východočeská derby nejen s Chrudimí, ale i Hradcem Králové. Jak se chystáte?

Především bych chtěl říci, že východočeský region bude mít ve druhé lize tři týmy najednou, což nebývalo. Loni soutěži početně vévodila čtveřice z moravskoslezského regionu Opava, Třinec, Vítkovice, Frýdek-Místek. Teď tam zůstaly jen Třinec s Vítkovicemi a převládají východní Čechy (úsměv).

Jak vidíte tedy pardubické ambice?

Jak už jsem naznačoval, není snadné sehnat dobré hráče, o čemž často rozhoduje i finanční stránka a možnosti klubu. A pardubickým problémem je i stadión.