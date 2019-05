Sivok do Budějovic? Jestli se rozhodne vrátit do Česka, pokusíme se ho získat, říká šéf Dynama

„První, co musíme, je navýšit rozpočet. Abychom mohli přivést posily," říká Vozábal. Tuto sezonu pracoval klub s 35 miliony korun výhradně pro potřeby A-týmu. Pro nadcházející potřebuje minimálně o deset milionů víc. Z jakých zdrojů je chce získat?

„Od partnerů. Objevili se i noví, mají chuť nám pomoct. S městem máme dlouhodobou dohodu, jsme s ní spokojení. Město nám i ve druhé lize dávalo dost, nemůžu teď požadovat víc," podotýká Vozábal s tím, že 45 milionů korun by mělo být dostačující. Hlavní část padne na mzdy hráčů, především pro ty nové. V plánu je přivést čtyři, pět posil.

„Potřebujeme posílit v každé řadě. Kádr pro druhou ligu byl slušný, ale první s ním hrát stěží můžeme. Musí však jít o kluky, kteří nám zásadně pomůžou. Chceme posílit, ne doplnit. Dočkat se toho, že bychom zase sestoupili, to bych už asi nevydýchal," uvádí Vozábal, který se do čela Dynama postavil po posledním pádu z první ligy v roce 2015.

Martin Vozábal

Josef Pešout, Sport.cz

S managementem i trenéry se baví o řadě jmen. Vysněným je bývalý reprezentační stoper Tomáš Sivok, který poslední roky působí v Izraeli. „Jsme ve spojení. Je to o tom, jestli zůstane dál v zahraničí. Jsme domluvení, že pokud by se Sivi vrátil do Čech, sedneme si ke stolu. Budeme se ho pak vší silou snažit získat," podotýká Vozábal. O Sivoka, který má dům na nedaleké Hluboké, by ale mohla usilovat také Sparta. „Pro mě by byl hlavní posila. Do kabiny, sportovně i marketingově," dodává šéf Dynama.

Ledecký? V případě dobré nabídky se prodeji nebráníme

Budějovice si nemohou dovolit položit na stůl významnou částku za hotové fotbalisty, tudíž v drtivé většině půjde o formu hostování. „Kádr se bude tvořit pomalu, budeme čekat na možnosti, které se naskytnou. Jestli třeba Sparta, Slavie nebo Plzeň neuvolnění nějakého významného hráče. Což se může stát klidně týden před startem ligy. Trenérovi Davidu Horejšovi narovinu říkám, ať zapomene na to, že přípravu začne s kádrem, který soutěž zahájí. To je prostě úděl klubů, jako jsme my," prohlašuje Vozábal.

Připouští i prodej. V kurzu je především útočník David Ledecký, který se na postupu podílel 17 góly. Před sezonou přišel z polského Górniku, vypracoval se k výrazné opoře. „Nabídka na něj přišla, ale není taková, aby byla k diskuzi. David měl skvělou sezonu. Pokud dorazí nabídka dobrá, prodeji se nebráníme," doplňuje Vozábal. Zájem je údajně také o brankáře Jindřicha Staňka.