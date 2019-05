Ty vole, v tomhle mančaftu je obrovská síla! Kouč Dynama začal postupu do ligy věřit po skalpu Brna

Tým vede od zimy 2016, postup s ním slaví ve své třetí kompletní sezoně v pozici hlavního trenéra. „Prošli jsme těžkou cestou, prodávali hráče, vychovali jsme si svoje. Jsem hrdej, že se nám dílo povedlo," těší Horejše. Jako odchovance Dynama o to víc. Kromě angažmá ve Zbrojovce Brno nikde jinde, než v Budějovicích nepůsobil.

Jeho opěrným bodem v kabině je bývalý sparťan Jiří Kladrubský. „Jirka je skvělá povaha, charakter. Je lídrem, kabina za ním jde. Co předváděl tuto sezonu na hřišti, bylo neskutečné. Byl jsem až zděšenej. Z pozice pravého obránce dal sedm gólů, k tomu několik asistencí," chválí Horejš, který v létě na přímý postup mezi elitu z prvního místa nepomýšlel.

Jiří Kladrubský může být s výkony Jihočechů spokojen

„Chtěli jsme skončit do třetího místa, dostat se do baráže. Zlomem byl jarní zápas s Brnem. Před ním jsme řešili strašně nepříjemnou věc, týkající se týmu. V půli jsme prohrávali 0:2, po přestávce jsme výsledek třemi góly otočili. Když jsem po utkání přišel do šatny, říkám si: ty vole, v tomhle mančaftu je obrovská síla. Pak jsme chytili vítěznou šňůru. Tím problémem se kabina stmelila. Zůstane ale navždy v kabině Dynama, co se tehdy událo," říká Horejš, který trenérskému řemeslu propadl, tráví jím většinu dne.

„Asi jsem workoholik. S asistenty Jirkou Kohoutem, Jirkou Lerchem a Pavlem Průšou jsme od rána na stadionu, chodíme na různé zápasy, klukům posíláme na mobily sestřihy. Jsem puntičkář, mám rád, když je všechno připravený. Tohle je moje cesta. Věřím, že je správná."