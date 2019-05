Sedmička na závěr, Varnsdorf rekordmanem sezony. Kluci jsou hladoví po fotbale, kvituje trenér Oulehla

Je to paradox. Fotbalisté FK Varnsdorf měli v průběhu celého druholigového ročníku problémy se střeleckou produktivitou, ale v posledním kole Fortuna národní ligy nastříleli Znojmu nevídaných sedm gólů. Vítězstvím 7:1 se tak překvapivě stali nejlepším týmem soutěže, pokud jde o nejvyšší počet vstřelených branek jedním mužstvem v jednom utkání. „Kluci jsou hladoví, byla to dobrá tečka," konstatoval trenér Severočechů David Oulehla, pro něhož to byla vůbec první sezona v roli hlavního trenéra ve druhé lize.