Zbrojovka touží po přímém postupu z prvního místa. Do sezony chtějí Brňané vstoupit lépe než loni

„Ten cíl je naprosto jasný. Předpokládá to vstoupit do sezony mnohem lépe než loni. Uděláme všechno pro to, abychom navázali na povedené jaro," říká odhodlaně kouč Zbrojovky Pavel Šustr, který už nemá k dispozici záložníka Krejčího, jenž přestoupil do Sparty, útočníka Michala Škodu, jehož zlákala nabídka prvoligové Příbrami, a stopera Vraštila, který neprodloužil smlouvu a odešel do Zlína, kde se však ještě během přípravy vážně zranil.

V jednání byl i Petržela

Kromě navrátilce z hostování v Líšni Černína je prozatím jedinou brněnskou posilou křídelník Fousek z Pardubic.

„Naším záměrem bylo přivést ještě středního záložníka. Jednali jsme s Jakubem Radou, který však po skončení angažmá ve slovenské Trnavě upřednostnil Bohemku. Momentálně jsme situaci vyhodnotili tak, že kádr, který máme k dispozici, je dostatečně kvalitní. Vždyť v Brně se v poslední době pracuje velmi dobře s mládeží. Přestupní termín ale ještě nějaký čas potrvá. Nevylučujeme, že ještě někdo do září přijde," uvedl sportovní manažer Tomáš Požár, který prozradil, že klub neúspěšně jednal i se zkušeným záložníkem Petrželou, jenž už byl nadbytečný v Plzni.

Opora fotbalové Zbrojovky Brno Lukáš Magera se raduje se spoluhráčem Eismannem.

fczbrno.cz

„Jsme schopni nabídnout hráčům velmi solidní podmínky, avšak limituje nás, že jsme v současnosti ve druhé lize," vysvětlil, proč bývalý reprezentant kývl na nabídku Slovácka.

Hlavní konkurenti v boji o postup?

Za hlavní konkurenty v boji o postup považují v Brně pražskou Duklu, Jihlavu či Hradec Králové. „Možná vyskočí i někdo další. My se ale nechceme zabývat jinými týmy, soustředíme se především sami na sebe," tvrdí Požár.

Premiérový mistrovský duel odehraje Zbrojovka v pátek ve Vlašimi. Postrádat bude marody Štepanovského s Pachlopníkem.

„Na rozdíl od loňska teď už dobře víme, co můžeme od druhé ligy čekat. Všichni jsme natěšení, v kabině panuje bojovná nálada. V náročném prostředí nás nečeká nic jednoduchého, ale věřím, že vyšší fotbalová kvalita bude ve Vlašimi na naší straně," je přesvědčený kapitán Brna Lukáš Magera.