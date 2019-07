Hradec obměnil vedení fotbalového klubu, je v něm i kouč Škorpil

Vládnoucí koalice v Hradci Králové obměnila představenstvo a dozorčí radu místního druholigového fotbalového klubu. V pětičlenném představenstvu a tříčlenné dozorčí radě je pět nových lidí. Do představenstva například nově zasedl hlavní skaut klubu a bývalý trenér Ladislav Škorpil. Primátor Alexandr Hrabálek (za ODS) ČTK řekl, že klub by měl ve druhé lize hrál důstojnou roli tak, aby se po výstavbě nového stadionu dostal do nejvyšší soutěže.