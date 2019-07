Vyšehrad si troufá, chce být jako Bayern. V čem ho touží napodobit?

Šemíci jdou do boje. Fotbalový Vyšehrad se v roli nováčka druhé nejvyšší soutěže nebojí, čeká ho ale pořádná fuška. V létě, stejně jako před půl rokem, nastalo v kádru zemětřesení. Trenér Roman Veselý musel během pár týdnů zapracovat do týmu devět nových hráčů, deset fotbalistů pro změnu v klubu skončilo. „Věříme, že se Vyšehrad stane stabilní součástí druhé nejvyšší soutěže," vyhlíží druholigové bitvy kouč. Domácí zápasy bude hrát jeho tým na Strahově. „Hlavně nechceme mít starosti se záchranou," dodal Jaroslav Klíma, šéf klubu. Věří, že se Vyšehradu povede ohledně diváků to, co Bayernu Mnichov.