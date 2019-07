Roste mezi tyčemi nový Čech? Big Pete talentu doporučil první zahraniční angažmá

Hodně o něj stála Sparta. A také Valencie, zajímaly se o něj kluby z Itálie i Německa. Česká jednička na nedávném mistrovství Evropy do 17 let vzbudila jejich velkou pozornost.

Lukáš Horníček však dal přednost portugalské cestě. Braga je finalistou Evropské ligy z roku 2011.

„Pro Lukáše se rozhodla již v březnu a od té doby probíhala jednání mezi oběma kluby. Kromě Bragy byla na stole i nabídka ze španělské Valencie, ale nakonec si Lukáš s rodinou vybrali variantu působení v SC Braga," říká hráčův zástupce David Zíka z agentury Global Sports.

Studovat bude dálkově

„Toužil jsem po zahraničí a Braga se mi líbila nejvíc. Chci se výhledově stát jedničkou. Je neuvěřitelné, jak hrají, co dokážou uběhat. Doufám, že budu součástí týmu. Chci se pořád zlepšovat a posouvat se napříč kategoriemi. Teď je to ale o tvrdé píli," líčí pardubický rodák, který si nejprve musí vybudovat pozici v týmu do 19 let.

S portugalštinou mu pomůže učitel z Česka. Dálkově pak bude Horníček pokračovat ve studiu ekonomiky a podnikání v Pardubicích.