Tým z Julisky ovládl pražské derby a už je třetí

Dukla se dostala do vedení v 21. minutě, kdy se po přímém kopu z dálky nádherně trefil do horního rohu branky González. Žižkov se po přestávce tlačil za vyrovnáním, ale Batioja ve velké šanci trestuhodně přestřelil a na druhé straně v 74. minutě definitivně rozhodl Tetour z penalty, kterou rozhodčí Adámková nařídila za faul Březiny na Kovala.

„Měli jsme jediný cíl, vyhrát. Možná proto jsme vypadali v zápase tak nesebevědomě. Doma jsme naposledy vyhráli s Karvinou a strašně moc jsme to chtěli zlomit," netají Roman Skuhravý, trenér Dukly.

3. kolo je kompletní a hned ve třech duelech nabídlo šest branek 😮👍 (link: https://t.co/qypEEjJ89I) https://t.co/FFFSSGAR6K pic.twitter.com/is0CsDRlcK — FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (@FN_liga) 4. srpna 2019

"Kluci potřebují neustálou podporu a my musíme být trpěliví. Věřím tomu, že když začátek sezony přežijeme výsledkově, tak mužstvo bude ukazovat, co já vidím dennodenně na tréninku, a budeme zápasy zvládat s daleko větší lehkostí. Soupeř druhý poločas zjednodušil hru a my špatně bránili krajní prostory. Beru vítězství, ale proti utkání v Hradci hra neměla takové parametry," dodává Skuhravý.

V druhém nedělním duelu remizoval Varnsdorf po divoké přestřelce 3:3 s Chrudimí. Za domácí dal dva góly Breda, za hosty se dvakrát prosadil Froněk. Varnsdorf si i ve třetím utkání sezony připsal nerozhodný výsledek, Chrudim ani podruhé venku neprohrála a má čtyři body.

3. kolo druhé fotbalové ligy: Dukla Praha - Žižkov 2:0 (1:0) Branky: 21. González, 74. Tetour z pen. Rozhodčí: Adámková - Poživil, Matoušek. ŽK: Douděra, Chlumecký - Březina, Urbanec. Diváci: 1227 Dukla: Hruška - Souček, Piroch, Chlumecký - Douděra (61. Ayong), Tetour, González (83. Krunert), Doumbia, Preisler - Hadaščok (71. Koval), Holík. Trenér: Skuhravý Žižkov: Švenger - Řezáč (85. Petrlák), Opluštil, Březina, Tusjak - Cabadaj, Batioja, Gil - Urbanec (73. Guttiner), Egídio (62. Halgoš), Bazal. Trenér: Veselý