Odešlo jim dvacet gólů, přesto Pardubice atakují špici tabulky. Zatím jsme spokojeni, říká trenér Novotný

Můžete se ještě vrátit k odchodům ofenzivních hráčů Petráně a Fouska?

Je to velká ztráta. S nimi nám odešlo dvacet gólů, které nastříleli v minulé sezoně. Navíc se podíleli na výsledcích i přihrávkami, takže jsme ztratili hráče, kteří se postarali zhruba o pětadvacet branek. Michalu Petráňovi přejeme, ať se mu daří v prvoligové Karviné, kde se už také střelecky prosazuje. Adam Fousek šel do Zbrojovky Brno, která hraje stejnou soutěž jako Pardubice. Měl zájem na odchodu s vidinou postupu do první ligy. To se nedá v našem případě nic dělat. Taky pro nás odvedl kus práce a přejeme mu úspěch.

A náhrada?

Dopředu jsme posunuli ze středové řady Pavla Černého. Ve středu pole máme mladé kluky, pro něž Pavel udrží a sklepává míče, a navíc Černý rozhodl gólem zápas v Ústí nad Labem.

Jste překvapeni dosavadní bilancí tří vítězství a dvou remíz?

Ještě jsme neprohráli. Musíme být spokojení. Když jsme na začátku viděli rozlosování, nebylo to ideální. Čím víc utkání zvládáme, tím získáváme větší sebedůvěru. Sezona ale bude ještě dlouhá.

Jak jste přistupovali k doplnění hráčského kádru?

Přišli Hlavatý ze Sokolova a Pfeifer z juniorky Viktorie Plzeň. Kluci se snaží, pracují na sobě a uvidíme, co dál. Pardubická fotbalová adresa je pro mladé hráče dobrou volbou. Stavíme na nich, protože jsou i v okruhu reprezentačního výběru do dvaceti let. Náš trenér brankářů pan Shejbal je trenérem gólmanů i ve dvacítce a má o mladých adeptech přehled. Takhle v Pardubicích sbírali zkušenosti i Křapka a Ladra, kteří naskočili do první ligy v Mladé Boleslavi.

Kam by mohly směřovat pardubické ambice pro další průběh sezony?

Pomýšlíme na to, abychom byli co nejvýše. A baráž? Nemá cenu vyslovovat a avizovat nějaké cíle po pátém kole. Hlavně chceme dál pracovat na tom, aby forma vydržela co nejdéle. V soutěži jsou především jiné kluby, které mají vysloveně postupové plány.