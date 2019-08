Útočník Pázler bude z Liberce hostovat v Brně

Fotbalový útočník Jan Pázler odchází z Liberce na roční hostování do druholigové Zbrojovky Brno. Za Slovan nastoupil naposledy v 5. kole nejvyšší soutěže při porážce 0:1 na Slavii. Zbrojovce má po nepovedeném vstupu do sezony pomoct k návratu do první ligy.