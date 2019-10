Byl u Čechova debutu v lize, teď bývalý stoper Tichota trénuje Sokolov

Máte za sebou bohatou aktivní kariéru. Jak se za ní ohlížíte?

Už jako mladík jsem v tehdy prvoligovém Chebu poznal vedle sebe řadu zkušených spoluhráčů, třeba Michala Petrouše. Po příchodu do druholigových Blšan jsem šel na hostování do Ústí nad Labem a po návratu do Blšan jsme hned postoupili do první ligy. První dva tři roky byly fantastické pod vedením trenéra Miroslava Beránka a asistenta Jana Říčky, trenérem brankářů byl legendární teplický gólman Jiří Sedláček. Z hráčů tam působili Petr „Béda" Vrabec, Günther Bittengel, Roman Hogen a mnozí další.

A taky v blšanském týmu začínal brankář Petr Čech! Tušili jste, že se z něj stane hvězda?

Z Plzně ho takříkajíc dotáhl Honza Říčka. A Petr Čech přišel do mužstva, kde chytal Aleš Chvalovský. Pamatuji si, že Petr debutoval v lize za Blšany ve věku sedmnácti let zrovna v Praze na Spartě. Zvládl to, a tím se odrazil k fantastické kariéře.

Dával jste ze svého postu stopera Petru Čechovi nějaké rady pro jeho ligový rozjezd?

Tak to moc ne. Snažil se co nejlépe chytat za námi, co jsme hráli před ním v obraně. A už v té době bylo vidět, že má velké předpoklady.

Z Blšan jste v roce 2003 zamířil do rovněž prvoligové Opavy.

Hráli tam třeba Honza Baranek, kluci ze Sparty Filip Dort a Luboš Loučka. Trenéra Tomáše Matějčka zanedlouho vystřídal Pavel Hapal, pro něhož to bylo vůbec první trenérské angažmá.

Jak se seběhl váš nynější příchod k áčku Baníku Sokolov?

Ještě loni jsem vedl Karlovy Vary v ČFL. V Sokolově jsem v této sezoně byl vedoucím sportovního centra mládeže. A nastala situace před reprezentační přestávkou, že se řešil post trenérů u druholigového týmu. Bohužel je Baník dál poslední a zbývají čtyři kola do konce podzimu. S Davidem Vaněčkem vedeme tým společně. Mužstvo zná, byl asistentem. Pokusíme se získat co nejvíce bodů, A kdyby se to nepodařilo, asi by se v zimní přestávce hledal jiný trenér pro jarní část.

V sobotu jste prohráli s nováčkem SK Líšeň 1:2.

Taky změnili trenéra ve stejné době jako Sokolov a nevěděli jsme, co od toho očekávat. Předtím hráli netypickým způsobem a byla to pro nás trošku neznámá. V domácím prostředí jsme chtěli získat tři body, bohužel to nevyšlo. Ale věřím že jedno kolo z dlouhodobého kontextu není ještě rozhodující. Registrujeme všechny výsledky a všimli jsme si, že některé týmy ze spodních pater tabulky rovněž prohrávají. Každý získaný bod je o to víc důležitý.

Je pro vás těžké rychle se z pozice nového trenéra adaptovat na druholigové prostředí?

V sezoně jsem už předtím viděl v Sokolově některé zápasy, třeba s Duklou Praha, Zbrojovkou Brno, Hradcem Králové. Náš tým měl složité rozlosování a možná i to je příčina, proč jsme nízko v tabulce. Druhá liga je hlavně o bojovnosti a nasazení, převažuje soubojovost nad fotbalovými kvalitami. Ve vyrovnaných zápasech rozhodují maličkosti. Ve většině utkání zatím Sokolov doplatil na slabou efektivitu v zakončení.