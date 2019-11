Vítkovice - Jihlava 1:1 Vysočina ztratila body na půdě předposledního

Vítkovice poprvé vedl Ľubomír Luhový. Někdejší slovenský a československý reprezentant nahradil na lavičce Jiřího Balcárka, který odešel do prvoligové Opavy.

Vítkovice šly do vedení ve 13. minutě, kdy se hlavou trefil Cverna. Vysočina srovnala ve 32. minutě po brejku, který zakončil Fortelný. Domácí nevyhráli posedmé za sebou. Jihlava počtvrté v řadě na soupeřově hřišti remizovala 1:1 a celkem venku v lize nevyhrála šestkrát po sobě.

Nabízíme ohlasy na Ježour TV: krom komentáře trenérů Radima Kučery a Lubomíra Luhového z tiskové konference přinášíme slova střelce vyrovnávací branky Jana Fortelného.

"Místy to vypadalo, jako bychom byli hlavou už na dovolené. Takto se mužstvo nemůže prezentovat. Spokojen jsem byl jen s výkonem Fortelného, na kterém bylo vidět, že chce strašně vyhrát. Ostatní výkony byly podprůměrné až slabé, naše hra neměla očekávané parametry," rozčiluje se na klubovém webu Radim Kučera, trenér Vysočiny.

Trápí ho, proč se jeho tým prezentuje odlišnými výkony doma a venku. „Teď vážně nevím. Musíme si to v zimě důkladně rozebrat. Z našeho výkonu ve Vítkovicích jsem hodně zklamný, protože jsme do Ostravy přijeli vyhrát. Ale nezasloužili jsme si to. Své hráče jsem nepoznával, nešli hladově za vítězstvím. Málo jsme se dostávali do zakončení a nedařily se nám ani standardní situace. Škoda, mohli jsme jít do jarních odvet v příznivější pozici," lituje Kučera.

Vyšehrad vyhrál v Ústí nad Labem 2:1 a naplno bodoval po předchozích dvou porážkách. Ústí doma našlo přemožitele po čtyřech zápasech.

Hosté otevřeli skóre ve 33. minutě zásluhou Čvančary. Po přestávce domácí díky Basseyovi v 65. minutě srovnali, ale o devět minut později zařídil výhru Slavoje Kozel.