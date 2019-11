Vlašim - Prostějov 2:0 Druholigový podzim uzavřel dvougólový střelec Fotr

Středočeši si v bitvě o záchranu pomohli. V podstatě z prvního útoku dokázal míč do sítě dostat Fotr, který zužitkoval pohlednou kombinaci Diase. Vlašim pak znovu udeřila v nástupu do druhého poločasu. Krásnou kolmici za obranu si do běhu přebral Fotr a přes vyběhnuvšího Muchu poslal svůj tým ve 46. minutě do dvoubrankového vedení.

Svěřenci trenéra Daniela Šmejkala byli i dále při chuti a Fotr mohl dokončit hattrick, další dvě šance ovšem neproměnil.

Oskar Fotr byl v jediném dnešním utkání blízko hattricku. https://t.co/RLmO1ASvxZ — FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (@FN_liga) 24. listopadu 2019

Vlašim ve zbytku utkání kontrolovala hru a Prostějovu se nedařilo zápas zdramatizovat ani po nasazení vytáhlého útočníka Kroupy. Domácí tým tak může slavit důležité tři body, které mu před zimní přestávkou přišly vhod.

"Výhra nás uklidnila, ale když budeme hodnotit celý podzim, tak určitě nemůžeme být spokojeni a je před námi strašné množství práce," poukazuje kouč Šmejkal.