Stoper pro Spartu? Naději obránce zhatila zdravotní prohlídka, jeho klub se diví

Spartě se podle všeho fotbalista z Pobřeží slonoviny líbil a měla o jeho služby zájem, těžko by jinak vše dospělo až ke zdravotní prohlídce hráče. K té se přistupuje až ve finální fázi jednání o přestupu. Informaci, že hráč neprošel testy kvůli problémům se zkříženým vazem, jako první zveřejnil iSport.cz.

„Není ale pravda, že by měl hráč akutní problémy. Tuhle zdravotní indispozici má už dlouho. Neomezuje jej to ve hře a víme, že podobné potíže má spousta fotbalistů, co hrají profesionální soutěže," konstatuje Staněk, který je i místopředsedou představenstva klubu.

Pro příklad, že s podobným problémem, který má Tijani, jde odehrát parádní kariéra, nemusí chodit daleko. „Náš trenér Radim Kučera s tím odehrál celou kariéru. Když má ale Sparta hodně zraněných hráčů, možná tam vznikla nějaká panika," přemítá jihlavský funkcionář.

Je jasné, že je klub zaskočený tím, že přestup padl. Na Vysočinu by z Letné jistě putovala zajímavá finanční částka. Jihlavský ředitel zároveň upozorňuje, že stoper z Pobřeží slonoviny odkopal maximální porci minut, jakou odehrát na podzim mohl.

„Bereme to prostě tak, že hráč neprošel zdravotní prohlídkou. Tady ale záleží také na subjektivním úhlu pohledu. Když od nás před časem odcházel Urblík do Maďarska, tak v jednom klubu zdravotními testy neprošel. Za čtrnáct dní přestoupil jinam s tím, že je úplně zdravý," dodává Staněk.