V Teplicích jsme drželi krok, cení si chrudimský trenér Veselý

Fotbalisté MFK Chrudim odstartovali herní část zimní přípravy zápasem na půdě prvoligových Teplic, kde remizovali 2:2. Byla to pro druholigový východočeský tým jediná konfrontace se soupeřem z nejvyšší soutěže před startem jarní části Fortuna národní ligy. „Chceme si co nejdříve zajistit záchranu,“ říká chrudimský trenér Jaroslav Veselý v rozhovoru pro Sport.cz k plánům do dalších měsíců.