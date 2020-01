Bývalý reprezentant Magera končí v Brně a bude hrát v Zápech

Magera přišel do Brna v létě 2018 a stal se klíčovým hráčem v boji o návrat do nejvyšší soutěže. V něm ale Zbrojovka neuspěla v baráži proti Příbrami. "Je to taky jediná kaňka na jinak skvělém angažmá. Budu klukům držet palce a věřím, že v létě se návratu do ligy dočkají," řekl Magera na rozloučenou s Brnem.

Ostravský odchovanec odehrál v české nejvyšší soutěži 253 utkání a vstřelil v nich 59 branek. Kromě Baníku hrál v Kladně a Mladé Boleslavi, tři roky působil v Temešváru a rok v týmu Swindon Town ve čtvrté anglické lize.