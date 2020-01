Vesničko má středisková... Bývalý reprezentant končí v Brně a kariéru dohraje ve třetí lize

Magera přišel do Brna v létě 2018 a stal se klíčovým hráčem v boji o návrat do nejvyšší soutěže. V něm ale Zbrojovka neuspěla v baráži proti Příbrami. "Je to taky jediná kaňka na jinak skvělém angažmá. Budu klukům držet palce a věřím, že v létě se návratu do ligy dočkají," říká Magera na rozloučenou s Brnem.

Zkušený borec bydlí v Poděbradech, vrací se tedy blíže k domovu.

✅ 45 startů



⚽️ 17 gólů



🅰️ 8 asistencí



©️ 28 zápasů s kapitánskou páskou



Taková je bilance útočníka Lukáše Magery, který po roce a půl opouští Zbrojovku a vrací se domů.



Meggy, díky za vše a ať se ti daří! ▶️ https://t.co/JXDnaBwo8o pic.twitter.com/zvnMmzq20W — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) 21. ledna 2020

"Řešili jsme s rodinou nějaké další varianty a nakonec se rozhodli vrátit domů a už tam zůstat. Se ženou jsme si Brno zamilovali nejenom po fotbalové stránce, líbilo se nám i město a lidi v něm. Mrzí mě, že jsem angažmá tady neukončil postupem, v baráži k tomu chybělo málo," líčí na webu Zbrojovky.

"Letos jsme bohužel nezačali dobře, ale důležitá výhra v Pardubicích znamená výrazně vylepšenou pozici pro jaro. Doufám, že to kluci dotáhnou a Brno bude příští rok hrát první ligu. Mužstvo na to sílu má a ligu si zaslouží fanoušci i lidi v klubu," vzkazuje Magera.

"Lukáš u nás odvedl fantastický kus práce, od prvních dnů potvrzoval, jak příkladným profesionálem je. Jeho vytížení v závěru podzimu už ale bylo menší, a proto jsme ve spolupráci s ním hledali odpovídající řešení. Lukášovi patří za jeho služby a přístup obrovský dík," poukazuje sportovní manažer Tomáš Požár.

Čeká ho další bitva o postup

Zápy jsou po podzimu druhé ve skupině B v ČFL, tři body za vedoucím béčkem Jablonce. Magera tak na jaře o bitvu o postup nepřijde, i když až ve třetí nejvyšší soutěži. Ambiciozní klub si od internacionála hodně slibuje.

„Chceme vyhrát ČFL. Našimi nejlepšími střelci jsou stopeři Duben s Pávkem a bek Hašek," objasňuje pro Deník šéf klubu František Mašek. „Magerovo jméno mě napadlo hned. I když to zpočátku vypadalo jako velké sousto s malou nadějí, tak postupem času se ukázalo, že by to mohlo dopadnout," říká.

Lukáš Magera (vpravo) bojuje o míč se Skotem McManusem.

Jan Handrejch, Právo

Vesnička u Prahy je angažováním exligových hráčů pověstná. Kariéru v Zápech dohrávali také Kalivoda, Pavlík, Piták, Mikolanda, Pařízek či Jablonský. O Pavlu Haškovi už řeč byla.

Ostravský odchovanec Magera odehrál v české nejvyšší soutěži 253 utkání a vstřelil v nich 59 branek. Vedle Baníku hrál v Kladně a Mladé Boleslavi, tři roky působil v Temešváru a rok v týmu Swindon Town ve čtvrté anglické lize.