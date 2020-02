Brno má v srdci. Vaněk pomůže Zbrojovce v boji o postup i na jaře

V zimní pauze se spekulovalo o jeho odchodu na zahraniční angažmá, ale záložník Ondřej Vaněk pomůže brněnským fotbalistům v boji o návrat mezi elitu také v jarní části druhé ligy. Osminásobný reprezentant, který v minulosti působil ve Slavii, Jablonci, Plzni i ruské Ufě, podepsal ve Zbrojovce novou smlouvu až do června 2022.

„Brno mám v srdci a jsem tady doma. To rozhodlo. Na delší čas teď spojím budoucnost se Zbrojovkou. Tým patří do první ligy a já věřím, že ji tam všichni ve spolupráci se skvělými fanoušky společně dotáhneme. Udělám pro to maximum," slíbil Vaněk po podpisu kontraktu.

Na podzim oblékl dres Brna devětkrát a z toho sedmkrát Zbrojovka zvítězila. „Ondra je nadstandardní hráč a my jsme rádi, že bude i nadále součástí mužstva, jehož hlavním cílem je postup do nejvyšší soutěže," konstatoval brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.