Zbrojovka touží navázat na vydařený závěr podzimu. Cílem Brňanů je návrat mezi elitu

S cílem vrátit se po dvou letech do elitní soutěže vstoupí v neděli brněnští fotbalisté domácím zápasem se Sokolovem do odvetné části druhé ligy. Zbrojovka figuruje po podzimu na třetím místě se čtyřbodovým mankem na vedoucí Pardubice.

„Ambice jsou jasné. Pokusíme se jít od vítězství k vítězství a vrátit klub tam, kam patří," tvrdí sportovní manažer Tomáš Požár. „Momentálně máme ovšem před sebou spíš dílčí cíle. Rádi bychom navázali na vydařený závěr podzimu a od úvodních zápasů pravidelně bodovali," dodal.

V kádru týmu už chybí obránce Šmíd, který se po skončení hostování vrátil do prvoligových Bohemians 1905, i další stoper Pavlík, jenž odešel do slovenského Pohronie. Útočník Magera, který už většinou jen zahříval lavičku náhradníků, bude nastupovat v ČFL za Zápy, a brankář Halouska odmítl nový kontrakt a přesídlil do sousední Líšně.

Z mužstva druholigového nováčka naopak přestoupili do Zbrojovky gólman Šustr, defenzivní středopolař Čermák a útočník Hladík. Obranu by měl vyztužit zkušený Dreksa, jenž na podzim nastupoval v první lize za Karvinou. Smlouvu v Brně prodloužil bývalý reprezentant Vaněk.

„Věřím, že jsme dobře připraveni, přestože se nám příliš nepovedla generálka s Pardubicemi. V neděli proti Sokolovu musíme podat kompaktnější a kolektivnější výkon," předsevzal si brněnský kouč Miloslav Machálek. „Čeká nás na jaře čtrnáct velkých bitev. Věřím, že je zvládneme," tvrdí.

V zimní přestávce učil svůj celek systém hry se třemi beky. „Jsme teď variabilnější. Podle soupeře se budeme vždycky rozhodovat, jaké rozestavení zvolíme," prozradil.

Ví, že o víkendu budou Brňané proti Sokolovu jasnými favority. „Já taková utkání, o nichž kdekdo tvrdí, že je to jasná jednička, nemám příliš rád. Sokolov má navíc nového trenéra a v touze po záchraně tým zkvalitnil. My ovšem nic nepodceníme. Věřím, že do jara vstoupíme tříbodovým ziskem," uvítal by Machálek.