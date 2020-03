Vítkovice se topí v nekonečných sporech, klub je rozštěpený. Pomocnou ruku podal Baník

"Podali jsme jim pomocnou ruku, jak hostováním hráčů, které všechny platíme, tak hrazením některých dalších nákladů," uvedl výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.

Z Baníku zamířilo do Vítkovic šest hráčů, dohromady Vítkovice v zimě posílilo jedenáct nových fotbalistů. Deset, včetně kapitána Davida Mikuly, odešlo. Tým převzal trenér Ondřej Smetana. A z výsledků přípravných utkání se zdá, že se hráčská obměna vydařila. Vítkovice ze sedmi utkání pět vyhrály a prohrály pouze v generálce s Uničovem (1:2).

MFK Vítkovice Příchody: Antonín Buček, Jakub Bolf, Martin Macej, Dan Ožvolda, Robert Russmann a Josef Celba (všichni Baník Ostrava), Matěj Helebrand (SFC Opava), Tomáš Netolička, Marek Šindler (oba FC Vítkovice U19), Radim Plesník (Petřkovice), Oliver Putyera (MFK Karviná). Odchody: Martin Bzirský MFK (MFK Frýdek-Místek), David Klusák (FK Blansko), Marián Kovařík (FC Vsetín), David Simkanič (konec smlouvy), Michal Stříž (1.FC Prostějov), Jan Suchan (FC Slavoj Vyšehrad), Martin Surzyn (FK Pardubice), Filip Zorvan (FK Příbram), Matěj Praus (FC Odra Petřkovice NH), David Mikula (Pustá Polom).

„Výsledky jsou zkreslující a asi bychom se mohli bavit hodinu, kdybych měl všechno rozebrat. Důležité je, že z kluků je vidět chtíč a energie. Chtěli jsme tým složit z hráčů, kteří chtějí pracovat, kteří tu nejsou jen na dohrání. Díky tomu je ta práce pro mě jednodušší. Ten přenos informací směrem k nim je rychlejší, než jsem byl zvyklý jinde a tohle mě hodně těší," uvedl Smetana.

K nejzkušenějším fotbalistům, kteří se budou ve Vítkovicích prát o záchranu, je 23letý záložník Baníku Dan Ožvolda. V druholigovém ostravském týmu odehrál už předchozí dvě sezony, přestože tu loňskou hlavně promarodil. „Chyběla mi kondička a než jsem se do toho dostal, tak byla zimní přestávka. V ní sem se chtěl ukázat, ale před koncem jsem se opět zranil a trenér Balcárek začal sázet na jiné hráče," uvedl Ožvolda, který tak podzim odehrál v třetiligovém Frýdku-Místku.

Zájem Vítkovic vrátit se uvítal. „Je to druhá nejvyšší soutěž, takže jsem neváhal. Beru to jako šanci se porvat o místo v profesionálním fotbale," vysvětlil. „Přišel nový trenér, změnil se kádr, je tady hodně mladých hráčů nejen z Baníku, ale ze širého okolí. Všichni vidíme, že to, co se zde nyní děje, má hlavu a patu. Výsledkově jsem ve Vítkovicích lepší přípravu ještě nezažil. Teď jen doufám, že na to navážeme i v lize a zachráníme se," věří Ožvolda.