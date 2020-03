Slavnostní vyhlášení Fotbalisty roku se konat nebude, v Teplicích se liga naopak ve středu hrát bude

Zatímco profesionální fotbal na rozhodnutí své generality čeká do středy, výkonnostní má jasno. Od České a Moravskoslezské národní ligy a až po čtvrté třídy v okresech se mistrovské zápasy hrát mohou. To nejlepší čeští fotbalisté se budou muset bez slavnostního vyhlášení tradiční ankety Fotbalista roku obejít, neboť galavečer plánovaný na 22. března do Vidohradského divadla v Praze byl zrušený.