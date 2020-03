Poměřte síly s hráči a trenéry v piškvorkách, zve Viktorka fanoušky

Viktoria do jara vstoupila s novým majitelem podnikatelem Martinem Loudou. „Asi by bylo překvapivé, kdybych neřekl, že chceme postoupit do první ligy nebo se minimálně dostat do baráže," prohlásil poté, co klub v elektronické dražbě získal a avizoval dlouhodobé plány.

Smělé plány však budou muset počkat. Fotbal se teď nehraje. A aby fanouškům pauza lépe utíkala, žižkovský klub pro ně nachystali velký turnaj v hraní piškvorek. Stačí se přihlásit do Viktorka Cupu a prokousat se pavoukem co nejdál.

Když nemůžeme na trávníku, tak si to rozdáme v piškvorkách ❌⭕️! Fanoušci proti hráčům a trenérům "A" týmu, turnaj startuje ve čtvrtek. Registrace pro fans na klubovém FB ⚽️ 💪#ViktorkaCup #piskvorkyhttps://t.co/yqPriIdLfV — FK Viktoria Žižkov (@fkvz1903) March 23, 2020

Hrát se bude formou tenisového pavouka, každý den jeden zápas na šest vítězných her. Registrovat se zájemci mohou až do středy do půlnoci. Turnaj začne ve čtvrtek 26. března.