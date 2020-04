Platy dolů, ale s podmínkou. Viktoria Žižkov přišla s novinkou

Snižování platů patří ke koloritu těžko doby. Zprávy o tom, kdo další přišel kvůli pandemii koronaviru o peníze, nahradily branky, body a výsledky... Fotbalová Viktoria Žižkov není výjimkou. Druholigový pražský klub ovšem přišel s novinkou. Hráči budou moci získat peníze zpět, pokud se po ukončení individuální přípravy vrátí do tréninku řádně nachystáni a splní fyzické testy.

Nepopulární opatření s podmínkou. Tak by se dal nazvat originální postup žižkovského klubu. Nové vedení Viktorie hodlalo na jaře atakovat postup do nejvyšší soutěže. A chce hráče udržet v maximální formě, dokud to jen půjde.

Proto zvláštní motivace. „Majitel klubu pan Louda ve shodě s vedením a trenéry rozhodl, že pokud hráči po ukončení individuální přípravy splní fyzické testy a vrátí se do tréninkového procesu řádně nachystáni, bude jim okamžitě doplacena zpět část z ponížené částky. Následně budou navýšeny i prémie na úvodní zápasy," avizuje v rozhovoru pro klubový web ředitel Milan Richter.

I Viktorka šetří a hledá úspory. Hráči si ale mohou vše vykopat zpět 💪❤️#vratimesesilnejsi #jsmevtomspoluhttps://t.co/CIccAjlcDR — FK Viktoria Žižkov (@fkvz1903) April 5, 2020

Za březen Viktoria vyplatí hráčům plné prémie a 80 procent ze základní mzdy. Od následujícího měsíce pak budou pobírat 70 procent platu, s garancí až do konce roku, pokud by se nezačalo hrát.

Nedopustit existenční problémy

„Naší snahou bylo na jedné straně nastavit reálná úsporná opatření, ale na straně druhé jsme si vědomi, že musíme zajistit hráčům nejen podmínky na kvalitní individuální přípravu, ale také nedopustit, aby se dostali do existenčních problémů. A to se týká všech členů klubu," vysvětluje Richter.

Podnikatel Martin Louda získal Viktorku v zimě v elektronické dražbě a avizoval s ní dlouhodobé plány. Na jaře se chtěl dostat minimálně do baráže. Na ni Žižkov po jediném odehraném kole ztrácí pět bodů.

„Věříme, že stejně, jako musíme prokázat soudržnost a pokoru v těchto dnech, dokážeme si přenést odhodlání a chuť bojovat i do zápasů, které jak všichni doufáme, zase brzy přijdou," těší se ředitel Richter.

V první lize zatím po dohodě s hráči snížilo platy sedm z 16 klubů. K opatření sáhly Sparta Praha, Jablonec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Ostrava, Zlín a Olomouc.