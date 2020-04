Zoubele si v nucené pauze vyléčil kotník. Je dobře, že se začne hrát dřív, vítá jihlavský záložník

„Je to pro mě malá náplast na to, co se kolem nás nyní děje. Jsem hrozně rád, že se snad všechno zase obrací k lepšímu. Máme už možnost s některými omezeními znovu společně trénovat, a já jsem se na to strašně těšil," svěřil se zkušený středopolař.

Předtím chodil Zoubele jen běhat, občas si vyjel na kole. „To není pro fotbalistu pochopitelně ideální. Ta doba bez řádné fotbalové přípravy už byla docela dlouhá. Je dobře, že se už opět scházíme všichni na stadionu. Máme výhodu většího počtu hracích ploch, což nám díky rozšíření realizačního týmu umožňuje trénovat v menších skupinách," připomíná nařízené opatření, které má skončit desátého května.

Zdravotně se už cítí v pohodě. „Kotník je v pořádku, jsem moc rád, že můžu mít míč zase u nohy," usmívá. Tento týden absolvují Jihlavští jen lehčí přípravu. „Je to zatím takové náběhové. Ale dávky se určitě budou postupně navyšovat," je si jistý čtyřiatřicetiletý Zoubele.

Vítá, že se druhá liga bude moct podle posledních informací zřejmě rozběhnout o dva týdny dřív než v původně ohlášeném termínu 8. června. „Přestávka se tím o dost zkrátí, což je dobře. Jen škoda, že se bude muset hrát bez fanoušků," lituje.