Druholigové kluby jsou pro dohrání soutěže i za přísných opatření, tvrdí jejich zástupce v Ligovém výboru Heidenreich

V Ligovém výboru LFA zastupujete kluby Fortuna Národní Ligy. Máte informace, jak budou hlasovat v otázce dohrání soutěže a protažení termínu třeba až do července?

S kluby druhé ligy komunikuji minimálně dvakrát v týdnu. Všichni říkají, že chtějí soutěž dohrát, spojují je ekonomické problémy, které by se nedohráním ještě prohloubily, ale i sportovní zájem. Od svých partnerů mají také signály, že vyčkávají, zda se soutěž dohraje. Všichni také akceptují nově navrženou termínovou listinu, podle níž by se mělo začít 25. května a 30. kolo by se mělo odehrát 7. nebo 8. července, baráž o první ligu o týden později. Pochopitelně chtějí slyšet i podrobnosti k manuálu, který vydalo pro společné tréninky a dohrání soutěže ministerstvo zdravotnictví.

Uměl byste si představit, že se obě profesionální soutěže nedohrají a fotbal začne až na podzim? Což když na něj diváci po víc než půl roce nezačnou chodit, protože jim nebude chybět...

Věřím, že něco takového nenastane, fotbal je věčný, celosvětový fenomén. O fanoušky bych se nebál, ale co partneři... Mají a budou mít ještě nějaký čas sami velké starosti. Těm nemusí fotbal scházet, nebo do něj prostě nebudou dávat peníze. Už teď mnozí váhají, vždyť mi vlastně neplníme smlouvy tím, že nehrajeme. I tohle je pádný důvod, abychom, pokud to podmínky dovolí, obě profesionální soutěže dohráli. Divím se některým funkcionářům, že si tohle neuvědomují a nevidí, kolik lidí, a nejen hráčů, je na fotbale závislých. Vždyť my si sami devalvujeme produkt, který nás živí. To mě mrzí. Samozřejmě existuje spousta otazníků, i já je mám. Měli bychom ale udělat maximum proto, abychom si je vyjasnili a hráli.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík napadl v médiích předsedu LFA Dušana Svobodu, že chtějí společně s plzeňským Adolfem Šádkem, aby se hrálo, protože Sparta se potřebuje dostat na příčky, zajišťující účast v pohárové Evropě a Plzeň vidí šanci v boji o titul přeskočit Slavii...

Nesmysl! Jako člen Ligového výboru jsem byl na všech jeho dosavadních zasedáních. Nikdy jsem nezaznamenal, že by ti dva byli spolčení. Naopak, o všechno je tuhý boj a Svoboda se Šádkem mnohdy stojí názorově proti sobě. A jsou tam i další zástupci klubů. Slavia tam má Jana Nezmara a Tomáše Buzka, takže mi atak pana Tvrdíka nedává smysl.

Svobodovi je vytýkáno, že nedokáže pro kluby sehnat víc peněz, souhlasíte?

Vůbec ne. V profesionálním fotbale jsem už dvacet let, mým učitelem byl bohužel už zesnulý František Hrdlička. Zažil jsem období, kdy peníze rozděloval STES, nikdy jich nebylo tolik, jako teď za Dušana Svobody. Samozřejmě si uměl v klubu poradit s trojnásobkem těch 2,2 milionu korun co Ústí dostává. V LFA se žádné peníze neztrácejí, to si umíme v Ligovém výboru i v grémiu klubů pohlídat. Je to transparentní, LFA dostane 270 milionů, z nich 240 se rozdělí podle klíče klubům obou soutěží, zbytek jde na provoz LFA a do rezerv. Všichni bychom potřebovali víc peněz, ale kdo nám je dá...

Někdo, kdo koupí a do zahraničí prodá televizní práva na Fortuna Ligu...

Zůstaňme na zemi, kdo by si je koupil, a hlavně komu by práva na českou ligu prodal do zahraničí. Práva ven prodávají velké soutěže, Anglie expanduje do Asie, její teritorium tvoří přes dvě miliardy lidí. Úspěšně je prodává silná bundesliga, Bayern a Dortmund jsou navíc celosvětově zavedené značky. Španělsko a Portugalsko jsou hispánské země, a prodávají hodně tam, kde se mluví španělsky nebo portugalsky, vedle Asiatů jich je nejvíc. Francouzi hodně prodávají do svých bývalých teritorií, podobně jako Belgie nebo Nizozemsko. Itálie stále těží z toho, že léta bývala nejkvalitnější ligou na světě a pořád má renomé. Ale my... Když přijde někdo s tím, že přidá deset miliónů, uvítáme ho s otevřenou náručí. A ještě něco. Když jsme jednali o prodeji televizních práv, pan Tvrdík sliboval movitého zájemce, a pak na jednání ani nepřišel. Prodali jsme je Jaroslavu Vackovi, který nabídl nejvíc.

Dají se už nyní spočítat finanční ztráty v době pandemie jak za klub, tak i celou druhou ligu?

Počkejme s tím po soutěži. Věřím, že to vyčíslení bude pro kluby co nejpříznivější. Pokud dohrajeme zbývajících třináct kol a baráž, měli bychom dostat další splátky za televizní a marketingová práva. Svým závazkům snad dostojí i nasmlouvaní partneři, i když teď někteří vyčkávají, protože nemají za co platit. Pochopitelně finanční ztrátu utrpíme i tím, že budeme hrát bez diváků.

Jak to bude s postupy a sestupy v druhé lize, když od třetích lig dolů už byly soutěže ukončeny?

Pokud se obě nejvyšší profesionální soutěže dohrají, je pohyb mezi Fortuna Ligou a Fortuna Národní Ligou jasný. Přímo postoupí vítěz a z první ligy sestoupí poslední tým, druhý a třetí celek z druhé ligy si to rozdá v baráži se čtrnáctým a patnáctým týmem nejvyšší soutěže. Soutěžní řád ale jasně stanoví, jak to bude se sestupem z druhé ligy a postupem do ní v případě nedohrání druhé ligy. Sestoupí poslední dva týmy. Postoupí první týmy z ČFL a MSFL podle tabulky po odehrání posledního kola. Musejí však mít platnou licenci pro účast v profesionálních soutěžích.

Zeptám se vás jako sportovního manažera FK Ústí nad Labem, jak jste připravení na restart?

Věříme, že dobře. Hráči trénovali individuálně, jakmile to bylo povoleno, připravují se ve skupinách, samozřejmě za přísného dodržování všech předepsaných podmínek. Uvidíme, co s nimi udělá rytmus sobota - středa - sobota.

Vydrží ho hráči?

Myslím si, že ano, ale samozřejmě pravda se ukáže, až se soutěž znovu rozjede. My jsme připravení stáhnout si z nižších soutěží, třetí ligy a divizí svoje hráče, aby byl kádr dostatečně široký a hráli jsme důstojnou roli.

Máte v týmu fotbalisty, kteří nejsou plně profesionály a mají ještě druhé zaměstnání, a kolik jich je?

Většina hráčů v týmu jsou profesionály. Do zaměstnání nechodí nikdo. V mužstvu ale máme i studenty, kteří mají nízké smlouvy a chodí si nyní ve volném čase přivydělat na brigády.

Jaké jsou cíle Ústí pro tuto sezonu?

Jsme v klidném středu tabulky, ale už před startem jara jsme si řekli, že hodně napoví zápasy, které nás čekají brzy po restartu. Do Ústí přijede Zbrojovka a my pak budeme hrát v Pardubicích. Když v těchto duelech uspějeme, můžeme se vrátit do boje o barážové příčky. Říkám to s veškerým respektem a pokorou k soupeřům, ale je to pro nás motivace. Pokud se to nepodaří, můžeme vzhledem k postavení v tabulce zkoušet širší kádr hráčů i s výhledem na příští sezonu. Všichni také hrají o své dobré jméno, takže se neobávám, že by soutěž ztratila na atraktivitě, i když se bohužel bude hrát bez diváků. Věřím, že i tohle se časem vyřeší a vrátí se v nějakém počtu ještě před dohráním soutěže.

Galavečer Ligové fotbalové asociace se zřejmě neuskuteční...

Upřímně, ten jsme zatím neřešili. Máme ho ale ve smlouvě a dostáváme i za něj peníze. Vlastně jsme povinni ho uspořádat. Věřím, že když dohrajeme soutěže, i galavečer se v nějaké rozumné a akceptovatelné podobě uskuteční.