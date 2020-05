Vydrží druholigoví hráči systém úterý - sobota - úterý? Trenéři doufají, že ano, ale...

Nový jízdní řád je neúprosný, sedm týdnů by se mělo hrát úterý - sobota - úterý. Náročný program vyvolává otázku, jestli to hráči Fortuna Národní Ligy vydrží...

„V tuto chvíli to nemohu předjímat. Odpověď dají až zápasy. Měli by to zvládnout. Podmínky jsou pro všechny stejné. Pro nás trenéry je to nová situace, ale týmy musíme na tuto variantu připravit. Nejdůležitější bude, aby hráči vydrželi zdraví. Musíme počítat i s karetními tresty, více zřejmě využijeme i širší hráčský kádr," řekl pro Sport.cz a Právo kouč pražské Dukly Roman Skuhravý.

„Máme v kádru dvacet vyrovnaných hráčů a je tu možnost využít pět střídání," vítá kouč vedoucích Pardubic Jaroslav Novotný. „Vložené středeční zápasy nejsou ničím novým, už v původním plánu jich bylo několik. Snažíme se na náročný program mužstvo připravit, zejména, když chceme vybojovat postup," přidává se kouč brněnské Zbrojovky Pavel Šustr.

Další argument přidal trenér momentálně „stříbrné" Jihlavy Radim Kučera: „Hráči raději hrají, než trénují. Navíc se snažíme pracovat s širších kádrem fotbalistů. Věříme, že se s případnými zraněními, karetními tresty či únavou dokážeme vypořádat."

Kouč Vítkovic má obavy

Obavu má trenér předposledních Vítkovic Ondřej Smetana. „Jako bývalý hráč si pamatuji, že jsme takhle hráli asi měsíc a na konci jsem toho měl plné zuby. Bude to hodně těžké, zejména, když Vítkovice mají poměrně úzký kádr. Střídání pěti hráčů je sice určitá pomoc, ale spíš pro týmy se širokým kádrem. Pro záchranu však uděláme maximum," pravil.

Jestliže bude na úterním Ligovém grémiu prodloužen termín až do konce července, byli by někteří trenéři pro rozvolnění programu do konce měsíce. Argument v ČT nabídl kouč Líšně Milan Valachovič. „Musíme situaci přizpůsobit tréninky. Jediný den, kdy budou mít hráči v podstatě volno, bude neděle," konstatoval.

Většinou profesionálové

Většina klubů má kádr složený z profesionálů, ale jsou i takové, kde je několik borců, kteří chodí do zaměstnání. Povinnosti si musejí plnit i studenti. „Všichni naši fotbalisté mají profesionální smlouvy, a jako profesionálové ke svým povinnostem také přistupují. Velkou motivací pro nás všechny je i postavení v tabulce," zdůraznil pardubický Novotný. Stejné to je i v Jihlavě a Brně, ale kouč Zbrojovky připouští, že hráči mají ve svém volnu i další aktivity.

„Studentů máme hned několik, protože jsme omladili kádr, ale dokáží skloubit povinnosti v klubu a ve škole," uvedl lodivod z Julisky Skuhravý. Někteří mladí hráči v Ústí nad Labem si chodí přivydělávat, protože mají nízké hráčské smlouvy. „U nás je to podobné. Máme sice jen profesionální fotbalisty pod smlouvou, ale vzhledem k finanční situaci někteří chodí do práce," dodal vítkovický kouč s přesvědčením, že všichni udělají maximum pro záchranu tradičního klubu.

K hráčům, kteří chodí pravidelně do zaměstnání, patří záložník Líšně Jaroslav Málek. „Vstávám ve čtyři ráno, abych byl v půl páté ve skladě. Spím tak šest hodin, takže mi to chybí. Před tréninkem se vyspím dvě hodiny, naobědvám se a jedu na trénink. V práci si asi vezmu na zápasy nebo předzápasové tréninky volno," řekl ČT.

Pravdu má Skuhravý, až samotné zápasy ukáží, co hráči vydrží. Důležité bude zvládnout soutěž zdravotně. Fotbalisté sice už trénují několik týdnů, ale zápasové zatížení je jiné. Trenéři se shodují, že sice mužstvo připravili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale situace, které nastanou v zápase, prostě natrénovat nelze. Všichni v druhé lize však vítají, že se konečně začne hrát, byť bez diváků. Zatím...