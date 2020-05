Handrkování o smlouvy na červenec? Hrozí hrozný Kocourkov, varuje internacionál

Sezona by se měla dohrát, rýsuje se však nejeden problém. Fotbalovou Fortuna Národní ligu čeká ještě třináct kol. Soutěž se po nucené pauze rozjede v týdnu po 25. květnu a vyvrcholí barážovými boji o postup v průběhu července. Řadě hráčů však 30. června končí smlouvy a kluby se s nimi budou muset na spolupráci pro červencové duely dohodnout individuálně. „Všechny smlouvy by se měly prodloužit do půlky července,“ myslí si zkušený záložník Jakub Rada, který z Bohemians 1905 hostuje v Hradci Králové.

Když hodnotí svoji situaci, neskrývá pobavení. V zimě zamířil z Ďolíčku do Hradce Králové, aby měl patřičné zápasové vytížení. Stihl však jen jedno mistrovské utkání - pak ho koronavirová epidemie poslala běhat do parku.

„Beru to tak, jak to je. Cukají mi koutky. Teď už by se hrát mělo," říká v rozhovoru pro web Votroků čerstvě třiatřicetiletý záložník Jakub Rada.

„Hlavně mě napadá, že mé angažmá v Hradci je takové vtipné. Představoval jsem si ho jinak, takový vývoj situace nikdo nepředpokládal," dodává hráč se dvěma starty za reprezentační áčko.

Kluby si v úterý odhlasovaly restart sezony, která se určitě protáhne do července. Radovi ovšem 30. června končí hostování. Musí vyřešit, co bude potom...

Přimlouvá se za plošné řešení

„S vedením jsme se domluvili, že si sedneme, až bude rozhodnuto, jestli se bude hrát. Já bych tady sezonu určitě chtěl dohrát. Hlavně si myslím, že by se problém mělo řešit plošně - mělo by to být pro všechny ligy stejné, ne aby to každý klub řešil sám," zdůrazňuje Rada.

FIFA i UEFA v takových případech doporučují dohody až do konce sezony. Zároveň však uvedly, že plošné prodloužení kontraktů nemohou nařídit.

Hrozí tedy, že některý klub se s hráči, kterým končí smlouva, dohodne na jejím prodloužení, než sezona skončí, a jiný zase ne...

„No právě - myslím, že to by byl hrozný Kocourkov. Proto si myslím, že by to mělo být sjednocené. Měly by se všechny smlouvy prodloužit do půlky července," přimlouvá se zkušený záložník.

On sám s prodloužením problémy nemá, v Hradci se mu líbí.

„Pro mě je důležitá kabina, je za mě jednoznačně super. Skvěle nastavená. I co se týče realizačního týmu, nemůžu si stěžovat. Neměl bych vůbec problém tady pokračovat," ujišťuje Jakub Rada.