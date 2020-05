Vysočina prošla v Praze tvrdou zatěžkávací zkouškou

Jakmile dostali po dlouhé nucené zelenou, vtrhli na hřiště. Fotbalisté Vysočiny Jihlava během týdne dvakrát vyrazili do Prahy, aby se v dvojzápasech poměřili s prvoligovými soupeři. Výsledky nejsou nejlepší, čtyři utkání vynesla týmu bilanci nula bodů a celkové skóre 3:17... „Vzadu chybí sehranost, automatismy a vliv má i fakt, že zkoušíme různé herní systémy,“ hodnotí trenér Radim Kučera po duelech se Spartou a Bohemians.

Během přestávky jim patři druhá příčka druholigové tabulky, stále patří k favoritům na postup. Zápasy se soupeři z nejvyšší soutěže byly pro fotbalisty Vysočiny poučnou konfrontací.

„Řekl bych, že na Spartě jsme v úterý hráli lépe. Hlavně v prvním duelu, kdy jsme měli více šancí. V pátek Bohemka nasadila dvě velmi kompaktní a vyrovnané jedenáctky, na jejích hráčích byla znát kvalita a vyhranost," srovnává trenér Radim Kučera v rozhovoru pro klubový web.

„Pro nás to byla fotbalová škola, kdy jsme tahali za kratší konec provazu. Možná by ale výsledek prvního utkání byl jiný, kdyby Koubek proměnil svoji úvodní velkou příležitost. Místo toho skóroval soupeř, kterému poté narostlo sebevědomí," poukazuje kouč.

„V ofenzívě jsme si nevytvořili tolik šancí, jako proti Spartě. Na druhou stranu jsme v defenzívě dělali chyby, které soupeř trestal. Svoji roli samozřejmě hraje fakt, že hráče točíme ve dvou jedenáctkách," dodává Kučera.

Prvoligoví soupeři jsou jinde

Výkony některých hráčů ho zklamaly.

„Mysleli jsme si, že disponujeme kvalitním a dostatečně širokým kádrem, ovšem duely ukázaly, že kádry prvoligových mužstev jsou jinde. My jsme schopní dát dohromady možná jednu kvalitní jedenáctku, prvoligový soupeř však dvě. Rozdíl se v dvojzápase musí projevit. Přesto si myslím, že jsme se o příznivější výsledek měli více poprat. Měla být vidět větší zarputilost a naštvanost z inkasovaných gólů," zdůrazňuje kouč.

Pro mladé hráče šlo o velmi cenné zkušenosti. „Rozhodně. Mnozí měli doposud zkušenosti hlavně s MSFL či divizí. První ligové starty teprve sbírají, což se logicky na hřišti ukazuje."

Kučera rozhodně nepovažuje za chybu, že Jihlava vstoupila do přípravy těžkými duely s prvoligovými týmy.

Ještě se vypraví na Slavii

„Takové soupeře jsme volili cíleně s ohledem na obnovený vstup do jara, kdy nás čeká srovnatelně těžký soupeř v podobě Dukly Praha, která je loňským účastníkem nejvyšší soutěže a má ambice na postup. V tomto týdnu jsme dostali za uši a já doufám, že na Julisce budeme díky tomu ostražitější," zdůrazňuje trenér Vysočiny.

V náročném trendu ostatně bude jeho tým pokračovat. Výjimečnou jarní přípravu završí dalším těžkým duelem v Praze - na Slavii...

„Hráčům jsme v tomto týdnu chtěli zajistit co nejvíc minut, aby si před mistráky zvykli na zápasovou zátěž. Chtěli jsme jich po karanténě vidět co nejvíce, protože pro náročné dohrání sezony rozhodně budeme potřebovat co největší šíři kádru," vysvětluje kouč.

„V Edenu to pro oba týmy bude klasická generálka na ligu, kdy se bude porce minut vybraných hráčů lišit. A někteří se možná budou s ohledem na svoji současnou formu divit, že na startu ligy nebudou figurovat v základní sestavě," varuje své svěřence Kučera.