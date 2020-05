Lídr z Pardubic už směřuje k restartu

Lídr tabulky je nachystaný. V generálce na restart sezony v úterý na Vinici zvítězil nad Sokolem Živanice 3:0.

„Měli jsme hodně šancí, ale trochu nám schází v jejich řešení klid a také částečně předvídavost. V mistrácích jsou zápasy třeba jen o jedné šanci. Zapracujeme na tom," zhodnotil pro klubový web trenér Jiří Krejčí.

Líbila se mu práce defenzivy. „Hra dozadu byla dobrá, možná nějaká okénka byla, ale nějaké výrazné výpadky jsme neviděli."

Starosti mu dělá záložník Ewerton, který má poraněný stehenní sval. „Nevypadá to s ním dobře. Jde na ultrazvuk a uvidíme, jestli má něco poškozeného, nebo zda je stehenní sval jen silně pohmožděný. Za poslední dny se jeho stav trochu zlepšil, ale počkáme na výsledky vyšetření," řekl Krejčí.

Novinkou doby jsou testy na koronavirus u prvoligových a druholigových fotbalistů.

Také FK Pardubice zná rozpis svých utkání pro první čtyři kola obnovené soutěže. Třikrát z toho se tak stane v domácím prostředí, ani jednou před kamerami. Potěšující je, že držitel vysílacích práv povolil klubům realizovat streamy z domácích utkání.

„Já výsledky neviděl, ale vedoucí týmu říkal, že všechny byly negativní, takže dobrý," usmál se kouč Pardubic.

„Příjemné testy nebyly, ale věřím, že projdeme i v druhém kole, které máme před sebou. Hygienické podmínky jsme si hlídali, byli velmi opatrní a také kluci se chovali zodpovědně. Neříkám, že to nikoho nemůže potkat, ale kluci trénovali tvrdě a kdyby byli nemocní, projevilo by se to na nich," věří Krejčí.