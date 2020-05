Poznal jsem fenomén Ester Ledecké! Kouč pražské Dukly v nucené přestávce trénoval syna

„Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů, ale já jsem především rád, že máme možnost zase hrát. Přestávka byla dlouhá," říká trenér Dukly Roman Skuhravý, jehož celek sehrál poslední soutěžní duel před 79 dny. Nyní začne zostra, po Vysočině ho čeká zápas na půdě třetího Brna.

„Nezvládli jsme výsledkově vstupní utkání do sezony ani první na jaře. Věříme, že pro nás bude platit do třetice všeho dobrého," podotýká Skuhravý s tím, že nadcházející dvojutkání rozhodne o tom, jestli Dukla bude moct nadále pomýšlet na návrat mezi tuzemskou elitu, kterou před rokem opustila.

„Potřebujeme po něm zůstat minimálně na dostřelu vršku. Neskrývám, poprat o postup se chceme. Ukázaná platí. Takže pokud se chceme do ligy vrátit, musíme to ukázat na hřišti," uvádí 45letý kouč. Pražané ztrácejí na Jihlavu 4 body, na Zbrojovku o jeden méně.

Vzhledem k těžkému startu předhodil své svěřence v nedávných přípravných duelech Plzni a Spartě. S Viktorií padli 1:3, Letenským v prvním ze dvou měření sil byli minimálně vyrovnaným soupeřem, zlomila je až penalta v nastavení (2:3).

„Příprava měla pro kluky obrovský přínos. Řekl jsem jim, že pokud se chtějí posouvat, tak právě v takových zápasech. Věřím, že si ty dobré věci z nich přenesou do mistráků," přeje si Skuhravý, který v období karantény každé odpoledne trénoval svého 9letého syna-fotbalistu. Pochopil prý při tom fenomén české lyžařské komety Ester Ledecké, která jako dítě nechodila do školy, učili ji doma rodiče. O to víc času měla na sport.

„Pokud dítě není svázané školou, je odpočaté, dělá ve sportu neskutečný progres. Viděl jsem šťastné dítě, které si za hodinku a půl udělá školu, chvilku si pohraje a pořád má energii na pohyb," podotýká trenér Dukly.