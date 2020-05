Když postoupíme, půjdeme do azylu, přiznává smutnou pravdu kouč lídra druhé ligy Pardubic Novotný

Naposledy se hrála v Pardubicích nejvyšší fotbalová soutěž na jaře 1969, tehdejší klub VCHZ ale sestoupil. Navázat na účast mezi elitou by mohl po půl století současný lídr Fortuna:Národní ligy FK Pardubice. Tým kouče Jaroslava Novotného vede o tři body a ve skvěle rozjeté sezoně chce pokračovat už v úterý od 17 hodin v duelu s Prostějovem...

Co vám ukázaly přípravné zápasy před restartem soutěže?

Ukázala, jak moc hráčům scházela herní praxe. Doufáme, že trojice utkání nám pomohla vrátit se do zápasového rytmu a že dál budeme bojovat na špičce tabulky.

Povolali jste do přípravy před ligou, kdy budete muset zvládnout náročný program, mladíky z juniorky či dorostu?

S mladými hráči pracujeme dlouhodobě a dokazuje to i nízký věkový průměr našeho týmu. Před začátkem jara se s námi připravovali Sychra, Kurka a Šimek, poslední dva jsou hráči mládežnických reprezentací. Nicméně během karantény jsme je do kádru nezařadili, protože ukončením ČFL, kde hrál náš B-tým, máme hodně široký kádr.

Věříte, že dotáhnete sezonu k přímému postupu nebo do baráže?

Rozhodně se popereme o první místo, které zaručuje přímý postup. Baráž je nevyzpytatelná, rádi bychom se jí vyhnuli.

Pardubický útočník Pavel Černý (vpravo) v zápase proti Dukle.

FK Pardubice

Koho považujete za největší soupeře a máte o nich informace?

Největšími konkurenty v boji o postup pro nás budou Zbrojovka, Jihlava, Dukla, ale také Viktoria Žižkov, která se zlepšuje a je nutné s ní počítat. I její remíza se Spartou v generálce budí respekt. Soupeře sledujeme dlouhodobě, a tak tomu bude i ve zbytku sezony.

Když se postup povede, budou mít Pardubice odpovídající zázemí, myslím stadion a vše, co licence pro FL vyžaduje?

Náš trenérský tým řeší sportovní stránku věci, ale víme, že naše vedení podniká všechny kroky k tomu, abychom měli, v případě postupu, co nejlepší podmínky. Je jasné, že bychom museli hrát mimo Pardubice, snad to ale pomůže urychlit rekonstrukci Letního stadionu. (azyl by měly Pardubice najít v Mladé Boleslavi - poznámka autora).

V klubu působí i zkušený Luboš Kubík, zvažujete nějak využít jeho zkušenosti?

Luboš Kubík je členem dozorčí rady klubu, razantně se staví za rekonstrukci stadionu a je to člověk s bohatými zkušenostmi z fotbalového prostředí. Zda ho klub využije i v dalších rolích je ale spíše otázka na naše vedení.

Už přemýšlíte o případných letních posilách?

Koukáme se dopředu a zvažujeme, jak klub v létě posílit, ale aktuálně se soustředíme na nabitý program naší soutěže a na to, abychom sbírali body a udrželi se v čele tabulky.