Sokolov podle šéfa Baníku nebude mít s dohráním druhé ligy potíže

Fotbalový klub Baník Sokolov, který minulý týden oznámil, že po skončení podpory společnosti Sokolovská uhelná na konci června bude od příštího ročníku působit ve třetí nejvyšší soutěži ČFL, nebude mít s dohráním aktuální druholigové sezony problémy, přestože ročník vyvrcholí až v červenci. ČTK to sdělil výkonný ředitel Baníku Tomáš Provazník. Zájem o postup do druhé ligy má podle něj Táborsko. Další vývoj bude záležet na konečném umístění Sokolova v tabulce.

"S dohráním druhé ligy nenastanou (v klubu) ekonomické problémy. Chceme dodržet veškeré závazky. I přes dohrávání soutěže v červenci 2020 s náklady v rozpočtu na dohrání soutěže počítáme. S hráči A týmu i realizačním týmem jsme dohodnuti na měsíc červenec 2020," uvedl Provazník.

"Chceme ukončit druholigové působení v Sokolově po sportovní stránce co nejlépe," konstatoval Provazník. "Prodej druholigové licence není již několik let z pohledu řádů Ligové fotbalové asociace (LFA) a Fotbalové asociace ČR možný. Zájem o postup má Táborsko, se kterým nejsme v kontaktu," dodal.

Sokolov je momentálně na sestupové 15. příčce. "Další vývoj bude logicky záviset na jeho umístění v konečné tabulce. Skončí-li Sokolov na sestupové 15. či 16. příčce, tak bude mezi sestupujícími týmy. V případě, že by skončil na vyšších místech a nepřihlásil by se do druhé ligy pro soutěžní ročník 2020/21, tak by jeho místo bylo nabídnuto dalšímu v pořadí ČFL," napsal ČTK Štepán Hanuš, mluvčí LFA, která v Česku řídí první a druhou ligu.

Trenér Sokolova Bohuslav Pilný při utkání s Vyšehradem.

Slavomír Kubeš, ČTK

Počátkem dubna výkonný výbor FAČR kvůli pandemii koronaviru rozhodl o předčasném ukončení všech amatérských soutěží v Česku od třetí ligy níže včetně mládežnických. Konečné pořadí zůstalo podle tehdy aktuálních tabulek k 8. dubnu a nesestupovalo se, ani nepostupovalo. Výjimkou budou postupy do profesionálních soutěží - tedy z ČFL a MSFL do druhé ligy, a to za předpokladu, že se druhá nejvyšší soutěž dohraje. Tabulku ČFL ovládlo právě Táborsko, které v minulé sezoně z druhé ligy sestoupilo.

Po ukončení podpory Sokolovské uhelné bude ukončena činnost společnosti FK Baník Sokolov, a.s. a mužský fotbal bude v západočeském městě nově působit jako FK Baník Sokolov 1948, s.r.o. Klub má status Sportovního centra mládeže a bude fungovat i se čtyřmi týmy dorostu a žáků a šesti týmy přípravek.

"Nově založenou společnost FK Baník Sokolov 1948, s.r.o., pod kterou budeme hrát třetí ligu, jsme minulý týden zaregistrovali. Dnes výkonný výbor FAČR přijal společnost jako člena FAČR a nyní jednáme o podpoře ze strany města a partnerů. Naším cílem je hrát důstojně třetí ligu a zároveň ve střednědobém horizontu držet nastavenou úroveň mládeže včetně jediného uděleného sportovního centra mládeže v Karlovarském kraji," uvedl Provazník.