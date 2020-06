Když Líšeň obere Pardubice, pomůže tím Zbrojovce. Kluci nám ještě nic neslíbili, žertuje útočník Zikl

Středeční druholigový zápas Líšně s Pardubicemi bude bedlivě sledovat celé fotbalové Brno. Pokud by Líšeň nečekaného lídra soutěže na svém stadionu (17 h) obrala, pomohla by tím i sousední Zbrojovce, která zaostává za Východočechy na druhém místě tabulky o šest bodů.

„Na utkání se moc těšíme. Rádi bychom navázali na premiérovou jarní výhru v Prostějově. A já samozřejmě mám v hlavě, že můžeme solidním výsledkem prospět Zbrojovce. Vždyť jde i o moji budoucnost," uvědomuje si jednadvacetiletý útočník Martin Zikl, který v Líšni do konce sezony hostuje z věhlasnějšího brněnského klubu.

Také pro něj je dosavadní suverenita pardubických fotbalistů překvapením. „Mají i trochu štěstí, ale to, že na jaře ještě nezaváhali, už nemůže být náhoda. Uděláme všechno pro to, aby u nás jejich vítězná série skončila. Dáme do zápasu naprosté maximum," předsevzal si. Pardubice táhne především z Plzně hostující mládežnický reprezentant Hlavatý. „Je o rok starší než já, v nároďáku jsme se nepotkali. Sám jsem na něj zvědavý," tvrdí Zikl.

Prozradil, že už před týdnem se na něho po brněnském derby hráči Zbrojovky obraceli s prosbou, aby jim Líšeňští aspoň remízou pomohli. „Ale nic nám za to zatím neslíbili. Třeba nás ještě nějak namotivují," žertuje.

Ani Zikl ještě v kariéře nezažil, aby na sebe mistrovské duely navazovaly v tak rychlém sledu jako po koronavirové pauze. „Člověk odejde ze hřiště do kabiny a už se mu hlavou honí myšlenky na další zápas," usmívá se. Uvítal by, kdyby dnes líšeňský trenér Valachovič znovu určil sestavu se dvěma útočníky. „V Prostějově jsme nastoupili na hrotu společně se Silným. Je to mnohem lepší, než když je člověk vpředu osamocený," má jasno.