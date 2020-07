Trenérská premiéra pro Jarošíka

"Jednání s klubem bylo korektní a mám radost, že jsme se dohodli a že se můžu vrátit do Ústí. Táta by byl rád, škoda že se toho nedožil. Chci uspět i kvůli němu. Můj hlavní úkol je ale vybudovat konkurenční mužstvo v úzké spolupráci s ústeckou mládeží. Takto jsme na tom s vedením klubu domluveni a mně to vyhovuje. Pracovat s mladými hráči mě baví a moc se na to těším. Věřím, že uspějeme," řekl Jarošík pro klubový web.

Bývalý obránce či záložník Sparty, Chelsea, CSKA Moskva nebo Celticu Glasgow, který získal mistrovský titul v Česku, Anglii, Rusku i Skotsku, odstartoval trenérskou kariéru v juniorce pražské Sparty. Poté Jarošík působil jako asistent Davida Holoubka v Liberci a v Ružomberku.

"Věřím, že to pro Armu bude pozitivní impulz. Do klubu se vrací slavný a úspěšný ústecký rodák, který je na začátku své samostatné profesionální trenérské kariéry, a je skvělé, že svou první šanci dostává právě ve svém mateřském klubu. Přejme mu všichni, aby se mu v Armě dařilo. Osobně se moc těším na naši spolupráci," uvedl sportovní manažer ústeckého klubu Petr Heidenreich.