Dobrá zpráva pro fotbal, řekl Vandas k negativním testům Karviné

Pokud by se skupina o záchranu, v níže je i Karviná, nedokončila, podle aktuálních řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, z druhé ligy by šly mezi elitu jen vítězné Pardubice a baráž by se zrušila. Na to by nejvíce doplatilo Brno a právě Dukla.

"Negativní výsledky testů jsou dobrou zprávou nejen pro Duklu, ale pro celý český fotbal. Všichni chceme, aby se fotbal odehrával na hřišti, " řekl Vandas v rozhovoru s ČTK.

Karvinský tým byl v karanténě od 2. července, kdy se u Slezanů objevily čtyři případy nemoci covid-19, z toho tři u hráčů a jeden ve vedení klubu. Po dvoutýdenní izolaci ale bylo všech 35 odebraných vzorků podle karvinských hygieniků negativních.

"Tohle je nejlepší cesta, jestli testy a zdraví všech karvinských hráčů vydrží, aby se postup a sestup odehrál na hřišti tou sportovní cestou," konstatoval Vandas.

Ligová fotbalová asociace (LFA) kvůli nákaze v Karviné odložila zbývající dvě kola prvoligové nadstavbové skupiny o záchranu na 23. a 26. července i baráž o nejvyšší soutěž. Její první zápasy jsou na programu 29. července a odvety 1. srpna. Vše ale musí ještě posvětit kluby z první a druhé ligy na pátečním grémiu.

Dukla ukončila druholigový ročník na třetím místě už v úterý, a pokud se potvrdí avizované termíny baráže, má tým z Julisky před sebou dvoutýdenní pauzu bez soutěžního utkání.

"Určitě je to nekomfortní, ale do toho jsme šli úplně od samého počátku, když jsme se všichni rozhodli pro pokračování soutěže, zatímco v jiných státech se ligy rušily. Byl to výborný krok, že naše soutěže se dohrajou, a všechny kluby pro to udělají maximum," uvedl Vandas.

"Budeme se připravovat na barážové utkání, i když je do něj docela dost času. Ale myslím si, že trenér (Roman Skuhravý) a hráči na to budou dobře připraveni. Hráčům jsme teď dali tři dny volna a pak bychom si měli určit nějakou strategii," dodal někdejší hráčský agent.