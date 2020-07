Dukla v nejistotě. Po zrušené baráži musí čekat, zda se dohraje nadstavba a na Julisku zavítá liga

Zatímco po vítězi druhé ligy Pardubicích získali postupovou jistotu do nejvyšší soutěže i fotbalisté Brna, kteří v Národní lize obsadili druhou příčku, pražská Dukla je po pátečním verdiktu Ligového grémia odsouzena k čekání. „A to jsem měl za to, že se rozhodne pouze na hřišti,“ přiznával trenér z Julisky Roman Skuhravý, že se cítí zaskočený.

Baráž o první ligu, ve které se mělo Brno utkat s týmem, který po skončení nadstavby skončí v nejvyšší soutěži na patnáctém místě a pražská Dukla nastoupit proti mužstvu na místě čtrnáctém, byla totiž zrušena.

Brno jásá. Pochopitelně, protože po dvou letech se vrací na prvoligovou scénu. Loni v baráží neuspělo, neboť navrch měla nakonec Příbram. Sice za poněkud podivných okolností, nicméně moravský klub se musel s tvrdou realitou smířit.

Letos na něho měla čekat baráž zase, jenže Ligové grémium ji zrušilo, nejvyšší domácí soutěž rozšířilo na osmnáct účastníků, z čehož plyne, že se fotbalisté Brna mezi elitu vrací.

A to bez ohledu na to, zda se nadstavbová skupina o záchranu dohraje či nikoli.

Dukla Praha, která skončila v tabulce druhé ligy třetí, je v jiné situaci. Musí věřit, že se nadstavbová skupina o záchranu skutečně dohraje a 26. července bude znám tým, který skončí v kompletní ligové tabulce na posledním místě. Ten by sestoupil a mužstvo z Julisky by tím pádem doplnilo počet ligových účastníků na osmnáct.

Současný stav nadstavbové skupiny o záchranu:

11. Olomouc 33 9 13 11 39:40 40 12. Teplice 33 9 11 13 37:51 38 13. Zlín 33 9 6 18 30:52 33 14. Karviná 33 5 12 16 25:46 27 15. Opava 33 5 10 18 17:50 25 16. Příbram 33 6 7 20 21:55 25

Co zbývá v nadstavbě ještě dohrát? 4. kolo - 23. 7.: Opava - Olomouc, Příbram - Teplice, Zlín - Karviná 5. kolo - 26. 7.: Olomouc - Zlín, Teplice - Opava, Karviná - Příbram

„Teď prostě nezbývá než čekat a přitom věřit, že se nadstavbová skupina o záchranu dohraje. Všechny zainteresované kluby na grémiu potvrdily, že pro dohrání udělají maximum," přiznal dlouholetý tajemník klubu z Julisky Miloslav Jícha, že budoucnost jeho klubu mají v rukou jiní.

On sám přitom nehlasoval, majitele klubu Bohumila Pauknera zastupoval na grémiu výkonný a sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas.

"Preferovali jsme variantu, aby se o postupu rozhodlo na hřišti, jenže ligový výbor přišel s jiným návrhem. Vítáme ho, zvedli jsme pro něj ruku, i když jsme v nejistotě a musíme čekat, jestli se nadstavba vůbec dohraje."

„Takové rozhodnutí jsem tedy nečekal," podivoval se trenér Roman Skuhravý, že jeho Dukla se ocitla v patové situace, kdy je odkázána na druhé.

Jak kluby přijaly rozhodnutí Ligového grémia? A jak to bude v příští sezoně s rozdělováním peněz?

„Beru si z toho jedinou informaci - teď mohu dát hráčům volno. Pak se zařídíme podle toho, jaká soutěž se nás bude týkat."

Pokud by se totiž skupina o záchranu nedohrála, Dukla by měla smůlu a zůstala by v druhé lize. Z nejvyšší soutěže by totiž nesestupovalo žádné mužstvo a postupovaly by pouze Pardubice a Brno.

„Neuvažovali jsme ani vteřinu o jiné variantě," ujistil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, že o dodatečné baráži mezi Brnem a Duklou se spekulovalo jen v kuloárech a na program jednání vůbec nepřišla.

„Dukla měla třicet kol na to, aby si druhé místo vybojovala," potvrdil Svoboda, že pro odsouhlasený návrh zvedla ruku a že tudíž žádné dodatečné žaloby a soudní spory, jaké proběhly třeba ve Francii, Ligové fotbalové asociaci nehrozí.

„Ničeho takového se neobávám, vycházeli jsme z postavení v druholigové tabulce a řídili se fotbalovými normami."