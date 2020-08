Dukla přežila Černobyl, ale bez postupu. Jde si pro něj znovu

Nedohrání skupiny o záchranu v minulé sezoně fotbalové ligy vyhovovalo všem. Zaplakala jen pražská Dukla, která jako třetí tým druhé nejvyšší soutěže přišla o možnost zabojovat o postup v baráži. „Hlásali jsme, že se nechceme vrátit administrativním rozhodnutím. Nikdo teď nemůže tvrdit, že jsme přišli k lize jako slepý k houslím. Na nás se to nevztahuje, ale pro nás jde o Pyrrhovo vítězství,“ netají šéf představenstva Bohumil Paukner, že hořké zklamání na Julisce doznívá i na startu nové sezony.

Vykročili do nového ročníku správnou nohou. Fotbalisté Dukly v úvodním kole na Strahově porazili Vyšehrad 3:0 a v poháru pak vyřadili Admiru po vítězství 4:0.

Podivný závěr minulé sezony přitom zanechal na Julisce logicky hluboké zklamání a pocit hořkosti.

Čtyři góly a postup ✅ Těšíme se na další kolo @MOL_Cup!



📝 Report https://t.co/3Vs2SJYz7o pic.twitter.com/x4iBLC1MI7 — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) August 26, 2020

„Když se nechá otevřená možnost, že se liga může nedohrát, tak se prostě nedohraje... Kdybychom vypadli v baráži, šlo by o neúspěch. Že jsme ale vůbec nedostali šanci, působilo demotivujícím efektem. Hráči a trenér vědí mnohem víc," říká šéf představenstva Bohumil Paukner.

„Dozvuky konce byly pro kluky daleko horší. Viděl jsem to na nich první dva týdny letní přípravy, vůbec se jim nedivím," potvrzuje trenér Roman Skuhravý. „Jsem šťastný v současném kolektivu, posun za poslední rok je neskutečný životabudič," dodává kouč.

Restart za cenu velkých finančních obětí

Ironickou poznámku si nicméně neodpustí. „Třem týmům, které dostaly dárek v podobě ligové účasti, přeji, aby hrály lépe než v minulé sezoně... Co se týká nás, chceme postoupit nejlepším fotbalem. Řekli jsme si i s majitelem klubu Petrem Pauknerem, jakým způsobem by to mělo být, a toho si vážím nejvíc," oceňuje Skuhravý.

Dukla přitom byla ráda, že po koronavirové pauze během jara mohla po restartu sezony vůbec pokračovat. Juliska patří armádě, klub musel splnit všechna nařízení vojenské hygieny.

„Troufám si říct, že jsme čelili největším problémům ze všech dvaatřiceti profesionálních klubů. Hygienici ministerstva obrany mají přísnější kritéria než ministerstvo zdravotnictví, takže v jednu chvíli jsme se báli kontumace utkání s Jihlavou," vzpomíná Bohumil Paukner.

„Dezinfekce vnitřních prostor stadionu byla důkladná a šla nad rámec požadavků ministerstva zdravotnictví. Dorazil sem tým, jako kdyby šel likvidovat následky výbuchu Černobylu. Skafandry, pláštěnky... Situaci jsme zvládli za cenu velkých finančních obětí. O to víc jsme byli všichni zklamaní, když se pak první liga nedohrála," popisuje.

Sedmnáctiletý talent jako úkaz

Divoké jaro je nicméně pryč. Před Duklou je nová výzva. „Nadále je naším cílem návrat do ligy. Druhým cílem je rozvoj hráčů a talentů. Třetím pak udržení vyrovnaného rozpočtu," vyhlašuje šéf představenstva.

Další útok na postup začal už bez tahounů Tetoura s Holíkem, kteří zamířili do nejvyšší soutěže. „O naše hráče byl enormní zájem. Nečekal jsem ho tak brzy. Bohužel přišel a do budoucna se mu budeme těžko bránit. I po odchodu čtyř důležitých hráčů jsme mužstvo poskládali znovu. Kluci dřou jako koně," cení si trenér Skuhravý.

První start v @MOL_Cup a hned vychytaná nula. Vážím si toho, povídal sedmnáctiletý talent Kinský🧤



Rozhovor 📝 https://t.co/E3Ywmp5WKa pic.twitter.com/wWKIkdRrx5 — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) August 27, 2020

Jedničkou v brance zůstává zkušený Filip Rada. Šanci však bude dostávat také mladý Antonín Kinský, syn bronzového medailisty z mistrovství Evropy v Portugalsku z roku 2004.

„Takový talent jsem v ruce ještě nikdy neměl. Nikdy jsem neviděl sedmnáctiletého kluka s tak nastavenou hlavou. Tonda Kinský je pro mě úkaz. Dostane šanci a věřím, že je obrovskou budoucností Dukly, nejen sportovní," chválí Skuhravý.

Na Julisce od léta mají nejmladšího výkonného ředitele ze všech klubů první a druhé ligy. Pavla Vandase ve funkci vystřídal David Šrámek, jemuž je 29 let. „Prošel jsem v Dukle různými pozicemi, podílím se i na trénování mládeže, takže zorientovat se v klubu pro mě nebylo těžké. Věřím, že se nám podaří Duklu dostat zpět do první ligy a získat si zájem veřejnosti i fanoušků," doufá Šrámek.