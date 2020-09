Fotbalový záložník Polák ukončil v 39 letech kariéru

V české lize hrál Polák v dresech Brna a Liberce. V nejvyšší soutěži si připsal 211 startů a vstřelil 11 branek. Nastupoval i za Norimberk, Anderlecht Brusel a Wolfsburg. S Norimberkem vyhrál Německý pohár, s Anderlechtem vedle domácího poháru a Superpoháru vybojoval i titul.

Do rodného Brna se vrátil v roce 2016, ale po dvou letech s ním sestoupil do druhé ligy. Poté odešel do Prostějova.

V národním týmu odehrál Polák 57 zápasů a sedmkrát se zapsal mezi střelce. Zahrál si i na mistrovství světa 2006 a o dva roky později na Euru.

Do pátku byl nejmladším hráčem v historii české reprezentance, než ho v utkání Ligy národů na Slovensku překonal ve věku 18 let, jednoho měsíce a deseti dnů sparťanský talent Adam Hložek. Velké úspěchy prožil Polák s jednadvacítkou, s níž na evropském šampionátu v roce 2000 získal stříbro a o dva roky později zlato.