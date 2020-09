Hradec - Chrudim 1:0 Votroci i potřetí v sezoně vyhráli, nováček šokoval Duklu

Hradečtí doma i podruhé zvítězili těsně 1:0. Tentokrát rozhodl gól Závišky, který v 37. minutě propálil vše před sebou. Předchozí branka Votroků neplatila, neboť podle rozhodčí Adámkové si přihrávající Jukl pomohl rukou. Hradečtí nastoupili v kopii dresů z roku 1961.

„Škoda, že jsme nevyužili další šance. Já jsem jich měl na triku taky hodně. Jediné to mě mrzí, kdybychom vedli dva nula, tak by se hrálo lépe," hodnotí Jan Záviška. „Vítězství je vydřené. Soupeř byl herně lepší než my, i když jsme měli paradoxně více stoprocentních příležitostí," přidává se kouč Zdenko Frťala.

Úvod sezony nezastihl v dobré formě Duklu. Pražané na hřišti outsidera z Blanska zahrozili jako první, ale Buchvaldek v 19. minutě trefil pouze tyč. Domácí soupeřovy šance přežili a v 51. minutě udeřili. Po Kaniově centru se tečovanou střelou prosadil Vasiljev a zajistil Blansku nečekané tři body. Mužstvo tak slaví historicky vůbec první výhru ve druhé lize.

Když už favorit ztratil body, získal aspoň nového hráče. Na Julisce bude do konce kalendářního roku 2020 působit jihokorejský ofenzivní univerzál Jaejun An, který přichází na takzvané subhostování z Mladé Boleslavi.

Devatenáctiletý Jihokorejec totiž ve městě automobilů působí na hostování z Ulsan Hyundai. Nyní se připojil k Dukle.