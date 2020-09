Blansko - Žižkov 1:2 Žižkov vyhrál v Blansku a přiblížil se vedoucímu Hradci

Žižkov se dostal do vedení ve 20. minutě poté, co si po Sixtově prodloužení srazil míč do vlastní branky Šašinka. Pojistku přidal v 55. minutě Diviš a hned za dvě minuty byl k údivu domácích vyloučen obránce Blanska Buchta. Nováček druhé ligy i v deseti snížil, když se v 74. minutě z otočky prosadil Žák, ale srovnat už nedokázal.

5. kolo druhé fotbalové ligy: Blansko - Viktoria Žižkov 1:2 (0:1) Branky: 74. Žák - 20. vlastní Šašinka, 55. Diviš. Rozhodčí: Vojkovský - Koval, Mikeska. ŽK: Kopičár, Klusák, Sukup. ČK: 57. Buchta (Blansko). Diváci: 500 (limit 2000 diváků na stadionu).