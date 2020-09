Poslední tým? Nevadí, fotbal miluju, těší mě, že jsem zpátky, říká Straka

„Jdu k poslednímu týmu ve druhé lize, ale to mi vůbec nevadí. Jsem typ, který o tomhle moc dlouho nepřemýšlí a vrhne se do práce. Jsem moc rád, že jsem se zase mohl vrátit k trénování, k fotbalu, který miluju," uvedl trenér, jenž se k trénování vrací po téměř roční přestávce. Naposledy vedl v první lize Karvinou, od které byl odvolán loni v listopadu po sérii pěti porážek. Předtím v Česku působil v Teplicích, Spartě, Slavii, Plzni, Příbrami a Českých Budějovicích.

Úvodní trénink máte za sebou, neodradil vás od nového angažmá?

Neodradil, vůbec ne. Všichni kluci se chtěli ukázat, to mám radost a bylo to fajn. Bylo to živé, splnilo to ten účel, jaký jsem chtěl. Bylo to prima.

Osobně jste si ho také po téměř roce užil?

Určitě a věřím že to kluci i poznali. Líbilo se mi, že do toho dali maximum. Ale jedna věc je trénink a druhá ostrý zápas, který nás čeká v sobotu na Žižkoě. Tam to budou muset kluci přenést. To je to důležité.

Už jste si udělal obrázek, proč je Třinec ve druhé lize bez vítězství poslední?

Na to je hodně brzy. Jsem s klukama chviličku, máme za sebou první trénink. Zanalyzujeme si situaci, proč se stalo to, že jsou poslední. Ale to jsou věci, které si nechám ro sebe.

V týmu máte několik hráčů z Karviné, kde jste v minulé sezoně působil. Je výhoda, že část týmu už znáte?

Jsou tady brankáři Pastornický i Ciupa, mám tu Puchela, Webera. To jsou kluci, které velmi dobře znám. A nejen je. Znám i Javorka a další, protože jsem se do Třince jako trenér Karviné jezdil dívat. Nešel jsem proto do neznámého prostředí. S Karlem Kulou (generální manažer FK Fotbal Třinec) se znám velmi dobře. Hráli jsme spolu za český nároďák, byl i v Německu. Výborně si po lidské stránce rozumíme. I tohle rozhodlo, že tady Karel je. Je to super.

Třinec není nyní co se týče fotbalu úplně nejvyhledávanější destinace. Co bylo tím hlavním, že jste na nabídku kývnul?

To, že jsem se zase mohl vrátit k trénování. Ta situace je opravdu drastická, ať si říká každý, co chce. Jít dneska do zahraničí, a já jsem nabídky z ciziny měl, je nejistá volba. Nevíte, do čeho jdete. Koronavirus je dost nepříjemný, takže jsem tuhle šanci vrátit se fotbalu uvítal. Ani nešlo o peníze, chtěl jsem se vrátit k fotbalu, který miluju. Když přišla tahle, i když od posledního týmu ve druhé lize, tak mi to vůbec nevadilo. Jsem typ, který o tomhle moc dlouho nepřemýšlí a vrhne se do práce. To je základ.