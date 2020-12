Za Humpolcem stejně končí dálnice, vyřizoval Berbr, že Jarda tiše děkuje. Příbramský boss Starka reaguje

Soud na něho uvalil vazbu, kterou později prodloužil. Z mozaiky postupně skládané z policejních odposlechů je zřejmé, že k tomu měl oprávněné důvody.

Výpovědi těch, kteří se posléze rozhodli spolupracovat, jen aby se dostali na svobodu a bez ohledu na Berbrovu paměť, archiválie a vliv prostupující i přes zdi věznice spasili sami sebe, opodstatněnost soudního verdiktu umocnily.

Bývalý ligový fotbalista a funkcionář Michal Káník už je ostatně na svobodě. Rozhodčí Tomáš Grimm také, protože i on se rozhodl spolupracovat a vypovídat.

Jen Roman Berbr a sportovní ředitel pražského Vyšehradu Roman Rogoz zůstávají dál za katrem.

Do vyšetřovacích spisů mají možnost nahlédnout nejen jejich advokáti, ale i další, kteří jsou do kauzy s uplácením rozhodčích, manipulací s jejich nasazováním na zápasy, ovlivňováním výsledků utkání, a navíc i zpronevěrou financí a sázkami na zápasy zapleteni, nebo jsou v ní přímo či nepřímo zainteresováni.

Roman Berbr rezignoval na všechny funkce. Končí i šéf rozhodčích Jozef Chovanec.

Sport.cz, FAČR

Proto mozaika skládaná postupně po střípcích a útržcích. Proto další a další kauzy objevující se v posledních týdnech na světle světa a dotvářející obraz všeobjímající fotbalové chobotnice, kterou Berbr rafinovaně stvořil, umně řídil a která svými chapadly samo sebou nezasahovala jen do výkonnostního fotbalu nebo nanejvýš druhé ligy, jak byla fotbalová veřejnost původně ujišťována a chlácholena.

I ligovými kluby, z nichž se po propuknutí aféry žádný nepřidal k apelu šéfa Teplic Pavla Šedlbauera, a rozhodly se vyčkávat, co vyšetřování přinese a co všechno policejní spisy obsahují.

Profesionální ligu si totiž Berbr se svou suitou ztvárňoval a ohýbal k obrazu svému samozřejmě také. Domácí pohár rovněž. Podle svých potřeb, ale i na přání svých věrných.

Předseda FAČR Martin Malík kvůli kauze Berbr rezignovat nehodlá.

Sport.cz, FAČR

Server Seznam.cz nyní přidal do plnící se mozaiky další mikropříběh dokreslující, že se dalo režírovat nejen červencové finále MOL Cupu mezi Spartou a Libercem.

Jen pro připomenutí – podle policejních odposlechů, které zveřejnil server efotbal.cz, Berbr před ním kontaktoval hlavního rozhodčího Pavla Královce. A to jen krátce poté, co se sešel se sportovním manažerem Sparty Josefem Krulou.

"Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. V pondělí byl za mnou Pepa Krula. Jenom ho potřebuju (Krulu), ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej záchod," řekl Berbr podle odposlechů Královcovi. Sudí odvětil: "Nedělá nám to problém. Ať mají o čem psát."

Rozhodčí Královec, který měl být podle informací Seznamu za projevenou loajalitu dosazen do předsednického křesla nové komise rozhodčích, se posléze v rozhovoru pro isport hájil tím, že si Berbrova slova vysvětlil tak, že má jen vyřídit pozdrav panu Krulovi a na trávníku pískat, co vidí.

A protože šlápnutí Frýdka na Malínského neviděl, rozhodl se nikoli pro vyloučení sparťanského hráče, ale jen pro žlutou kartu. Ostatní vzkazy považoval jen za Bebrovu hantýrku...

Nyní dodává Seznam.cz po nahlédnutí do spisů další střípky.

Třeba o vyslyšeném přání Slavie v loňském tažení za titulem, aby jí rozhodčí Petr Ardeleanu, považovaný ve fotbalových kruzích za sudího patřícího do okruhu sudích nakloněných Plzni, neubližoval a cestu za primátem nezkomplikoval. Třeba v dubnovém utkání s Olomoucí, které Slavia nakonec 2:1 vyhrála. Tehdejší sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar se o to měl prostřednictvím Romana Berbra postarat.

Jan Nezmar a Adolf Šádek před utkáním Viktoria Plzeň – Slavia Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nechci se k celé situaci vyjadřovat. Nikdy jsem se nesnažil žádné rozhodčí ovlivňovat, nikdy jsem nikomu nic nenabízel," uvedl Jan Nezmar, bývalý sportovní ředitel fotbalové Slavie, pro Sport.cz, i když pro Seznam připustil, že právě nominace Ardeleanua se tehdy Slavii nelíbila a v Edenu vznikla panika.

Jak nyní vyplynulo, zbytečná. Berbr se den před zápasem s rozhodčím Ardeleanuem sešel v Plzni na kávičce, aby posléze Nezmarovi zavolal, že práce je udělána a že se má druhý den zastavit za Ardym, za což mu sportovní ředitel Slavie poděkoval.

O pár týdnů později odřídil Ardeleanu ke spokojenosti Slavie i finále Mol Cupu s ostravským Baníkem. Nařídil v něm penaltu proti Baníku, což mu Chovancova komise rozhodčích vytkla jako chybu, ale nějaké sankce nebo pozastavení delegace nevynesla.

Rozhodčí Petr Ardeleanu během utkání Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

Naopak, delegovala ho hned na ostře sledovanou odvetu barážové konfrontace o ligu mezi Příbramí a Brnem. Už její první díl v Brně, který skončil 3:3, měl prapodivný scénář a průběh, odveta, kdy bylo hřiště přičiněním Ardeleana podivně nakloněno na jednu stranu, vše dovršila.

Příbram se díky bezbrankové remíze v nejvyšší soutěži zachránila, takže žádný div, že domácí boss Jaroslav Starka byl nadšený a v zachyceném telefonním odposlechu sděloval Berbrovi: „Tiše říkám díky."

Místopředseda Roman Berbr (vlevo) a jeden z jeho věrných Miroslav Liba.

Vlastimil Vacek, Právo

Však to také Náčelník následně Ardeleanuovi zvěstoval. „Jarda je nadšený," vyřizoval podle policejního odposlechu Berbr Ardeleanuovi, který na to reagoval, že je samozřejmě raději, když je nadšený Jarda, než aby bylo nadšené Brno.

„Za Humpolcem stejně končí dálnice," použil Berbr svůj obvyklý bonmot, že od stého kilometru D1 na východ už se stejně rozléhá Asie, s dovětkem, že ..."jim mají vylízat p.del".

„Baráž je stará dva roky, a teď si vzpomínej, co bylo, co nebylo. Když ten zápas pustím, uvidíte, že Ardeleanu neudělal tolik chyb, kolik mu předkládáte. Ale novinář píše to, co chce napsat a má vždycky pravdu. Myslím si, že zápas byl normálně řízený, chyby dělají všichni. My jsme v prvním utkání v Brně dostali druhý gól podle mne po hraní rukou, ale co s tím mám dělat? Nestěžovali jsme si. Byli jsme rádi za remízu. U nás otočil nějaký faul na Fantiše, úplný nesmysl," řekl Jaroslav Starka v telefonickém rozhovoru pro Sport.cz.

Jan Starka (vlevo) a Jaroslav Starka sledují domácí utkání z proslulého balkonu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nevím, co je v tom spise. Neviděl jsem ho a ani ho nechci vidět. Nevěřím ani tomu, co dá policie novinářům, natož že tam je skutečně to, co se někde odposlechlo. Ale chápu, že se jim líbí jméno Starka. Jsem zvyklý, že mě odposlouchávají různé složky. Nic špatného nedělám, tak se nemám do telefonu za co stydět a spím klidně," pravil s údivem, že se novináři dostali k policejním odposlechům.

„Vždyť po právní stránce by to bylo pomalu na trestní stíhání. Všichni nakecají do telefonu spoustu věcí, které někdo může zneužít," kroutil hlavou boss příbramského fotbalu.

„A jestli jsem Berbrovi řekl, že tiše říkám díky, nevím. Lhal bych, jestli to bylo proto, že mi poblahopřál k záchraně. Znám ho třicet let, ještě z dob, kdy nás sám pískal. Musel bych odposlech číst, abych se mohl nějak vyjádřit. Podle mě šlo o normální hovor. Fotbal dělám třicet let, vždycky jsem mluvil se všemi funkcionáři ze svazu. Je to moje práce. Ale že bych mu děkoval, že mi Ardeleanu pomohl, to určitě ne. Myslím si, že Ardeleanu je slušný a dobrý rozhodčí. Vím o daleko horších. Někdo si ten zápas vybral, a takhle ho zhodnotil. Myslím si, že jsme se zachránili po právu, v Brně jsme dali tři góly, jeden hezčí než druhý. Nechci se k tomu už vracet, ale jestli dá někdo někomu odposlechy, tak je to podpásovka. Říkám padni, komu padni. Když někdo dělá podvody a někdo to rozkryje, ať ho potrestají," tvrdí Starka a odmítá, by sám „motivoval" rozhodčí.

„Mám složité, abych dal dohromady výplaty, natož abych motivoval nějaké sudí, aby mi tady pomáhali. To se ani neděje, naopak jsme kolikrát biti. Ale nehledám v tom, že mě chce někdo popravit. Takové věci se děly a dít se budou."

Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec (vlevo) během derby Bohemians – Sparta po boku trenéra Vítězslava Lavičky.

Vlastimil Vacek, Právo

Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec a jeho lidé ovšem na rozdíl od Starky před dvěma lety úlety rozhodčího Ardeleanua viděli. V hodnocení mu vytkli, že Brno sice nepoškodil evidentním omylem, ale celkovým řízením střetnutí a tím, že nenastavil potřebný počet minut, za což mu komise pozastavila v úvodu dalšího ligového ročníku delegaci na podzimní zápasy.

Nicméně šlo o verdikt jako v pohádce o Chytré horákyni.

Ardeleanu sice doma soudcoval pár týdnů jen druhou ligu, na Strahově ho však posunuli v tuzemském pořadí rozhodčích pro mezinárodní listinu výš. Dokonce na druhou příčku, takže z jarních výkonů vlastně profitoval. Tím, že se dostal před konkurenta Zelinku, řídil nejen zápasy Evropské ligy, ale i Ligy národů a kvalifikace o EURO.

Že to bylo s Berbrovou pomocí a přičiněním, to z policejního odposlechů nevyplynulo. Zatím...

Všem dnům a dalším útržkům do mozaiky zdaleka není konec.